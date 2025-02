Carnaval 2025 em Cruzeiro do Sul: Trio Furacão, talentos locais e escola de sambas fazem parte da Programação

O palco do Carnaval Cultural Magid Almeida, em Cruzeiro do Sul está sendo montado na Praça Orleir Cameli – Foto: Assessoria

(Assessoria) – A Secretaria Municipal de Cultura, anunciou nesta segunda-feira,24, a programação do Carnaval 2025, que promete agitar a cidade nos dias 1, 2, 3 e 4 de março, na Praça Orlei Cameli, no Centro. O evento contará com a presença da banda Trio Furacão, de Rio Branco, além de três grupos musicais locais, mais de quatro grupos de dança, DJs, e o desfile da escola de Samba Verde Rosa.

Com o intuito de impulsionar a economia local, o Carnaval deste ano contará com a participação de 80 empreendedores, que estarão à frente de 32 barracas oferecendo uma variedade de alimentos, bebidas e fantasias carnavalescas.

A folia terá início todas as noites às 20h30 e se encerrará às 3h da madrugada. A entrada com garrafas de vidro será proibida no local do evento, que contará com a presença da Polícia Militar, 40 seguranças particulares, além do Corpo de Bombeiros e do Serviço Móvel de Urgência -Samu, para garantir a segurança dos foliões.

Uma das atrações da programação será o concurso de melhor fantasia infantil, que ocorrerá durante a matinê, na terça-feira, 4 de março, com premiações de R$ 500 para o 1º lugar, R$ 300 para o 2º lugar e R$ 200 para o 3º lugar.

Escola de Samba

A escola de Samba Verde Rosa, do bairro da Baixa, fundada em 1985, esse ano terá o tema: O mundo encantado da criança , s segunda-feira, 3, a partir das 20hrs, quatro carros alegóricos, e com 300 brincantes.

Confira a programação completa:

01/03 – Sábado

– 20h30min: DJ Cleudo

– 21h00min / 21h30min: Grupo de Dança Tucumã / Nativu’s Triplo X

– 22h00min: Abertura Oficial do Carnaval

– 00h00min: Banda Local – Nielson e Banda

– 00h30min: DJ Cleudo

– 03h00min: Banda Local – Banda Bruno Barros / Encerramento

02/03 – Domingo / Matinê

– 16h00min: Abertura da Matinê

– 16h00min: DJ Magno

– 17h00min: Grupo de Dança – Mistura de Ritmos

– 17h30min: Banda Local – Nielson e Banda

– 19h30min: Encerramento

02/03 – Domingo

– 20h30min: DJ Magno

– 21h00min: Grupo de Dança – Nativu’s Triplo X

– 21h30min: Banda Local – Téo Lins

– 00h00min: DJ Magno

– 00h30min: Banda Local – Bruno Barros

– 03h00min: Encerramento

03/03 – Segunda-Feira

-20h: Desfile Escola de Samba Verde Rosa

– 20h30min: DJ Magnata

– 21h00min / 21h30min: Grupo de Dança – Mistura / Explosão

– 23h30min: Banda Local – Téo Lins

– 00h00min: DJ Magnata

– 03h00min: Banda Trio Furacão / Encerramento

04/03 – Terça-Feira / Matinê

– 16h00min: DJ Bargado

– 17h00min: Grupo de Dança – Explosão de Ritmos

– 17h30min: Concurso Melhor Fantasia Infantil

– 18h30min: DJ Bargado

– 19h30min: Encerramento

04/03 – Terça-Feira

– 20h30min: DJ Alemão

– 21h00min: Grupo de Dança – Tucumã

– 21h30min: Banda Local – Bruno Barros

– 23h30min: DJ Alemão

– 00h00min: Banda Trio Furacão

– 03h00min: Encerramento

O Carnaval de Cruzeiro do Sul se apresenta como uma grande oportunidade para a celebração da cultura local e também convida para que as pessoas conheçam as belezas naturais de Cruzeiro do Sul, como o rio Crôa e o Igarapé Preto.