Brasileia é o primeiro município do Alto Acre a realizar IV Conferência de Cultura

Com a presença dos fazedores de cultura do município, artesanato, música, dança, áudio visual e a cultura indígena a Prefeitura de Brasileia realizou nesta quinta-feira, 05, IV Conferência Municipal de Cultura com o tema : Democracia e Direito a Cultura. Brasileia é primeiro município do regional do Alto Acre a realizar o encontro.

O Vice- Prefeito Carlos Armando fez abertura oficial da Conferência Municipal acompanhado do Secretário de Cultura Alef Correia, Secretária de Comunicação Cristiane Araújo, Osmarildo Nogueira Representante da Fundação Elias Mansur, Jhony Devid representante cultural do município.

Os debates com sociedade acontecem durante todo o dia onde são discutidos políticas públicas para a cultura e a elaboração de uma política sociocultural que fortaleça a democracia participativa.

As Conferências de Cultura são realizadas a cada quatro anos em todo o país nas fases municipal, estadual e federal. A última foi realizada há 10 anos, em 2009, após a extinção do Ministério da Cultura na época. Neste ano de 2023, o governo federal restabeleceu novamente às funções do atual Ministério da Cultura.

Na Segunda-feira, 09, Prefeita Fernanda Hassem faz assinatura do edital da Lei Paulo Gustavo. Onde os fazedores de cultura de Brasileia podem participa e inscrever seus projetos culturais.

Para o Vice- Prefeito Carlos Armando a Conferência é um momento de fortalecimento e resgate da cultura no município.

“Estou participando da abertura da 4º Conferência de Cultura do município de Brasiléia, Sabemos que no período da Pandemia a cultura se fragilizou , mas nós estamos resgatando as nossas atividades. Brasiléia foi contratada com a Lei Paulo Gustavo e em breve a prefeita Fernanda Hassem estará assinando convênio para que os recursos caiam na conta e assim incentivar as atividades no município”. Destacou.

O Secretário de Cultura, Alef Corrêa falou sobre a importância da conferência e do encontro com os fazedores de cultura no município.

” Estamos aqui com os fazedores de Cultura pra fazer discussões e tirar propostas para levar a Estadual. Brasiléia reúne hoje aqui vários grupos culturais para juntos avançarmos com as nossas pautas. O importante da Conferência é que nós dar a vez e voz para continuar avançando com os nossos interesses restabeleceu novamente às funções do atual Ministério da Cultura. “Enfatizou.