Bloco Carnavalesco Unidos do Fuxico se pronuncia após desclassificação no concurso do Carnaval 2025

O Bloco Carnavalesco Unidos do Fuxico se pronunciou após desclassificação no Concurso do Carnaval 2025, realizado, na última terça-feira, 4, na capital acreana. A agremiação destaca ainda que o departamento jurídico do grupo está analisando o caso.

Assinada pela diretoria, a nota diz que qualquer posicionamento oficial sobre esse e outros casos serão divulgados pelo canal oficial do Instagram @blocounidosdofuxico.oficial.

Veja a nota na íntegra:

O Bloco Carnavalesco Unidos do Fuxico recebeu com surpresa e profunda indignação a notícia de sua desclassificação no concurso de blocos carnavalescos. Nossa agremiação, que há décadas contribui para a cultura do carnaval de nossa cidade, sempre pautou sua atuação na seriedade, no respeito às regras e no compromisso com a folia popular.

Diante dessa decisão, estamos em contato com nosso departamento jurídico para analisar todas as medidas cabíveis e buscar a reversão dessa situação da forma mais justa possível.

Lamentamos que essa desclassificação tenha sido resultado da má-fé de alguns envolvidos no processo, comprometendo injustamente a trajetória do Unidos do Fuxico no carnaval. Sempre participamos do concurso com transparência e respeito às normas, e não podemos permitir que atitudes desleais prejudiquem o árduo trabalho de nossa comunidade. Por isso, estamos tomando todas as providências para corrigir essa injustiça e garantir que a verdade prevaleça.

Sobre o recurso protocolado na comissão organizadora pelo Bloco “6 é D+”, informamos que qualquer posicionamento oficial sobre esse ou qualquer outro assunto será divulgado exclusivamente por meio de nossas redes oficiais. Dessa forma, não reconhecemos nem nos responsabilizamos por declarações emitidas por terceiros ou por informações não publicadas oficialmente por nossos canais.

Aproveitamos para agradecer a todos os integrantes do Bloco Carnavalesco Unidos do Fuxico por protagonizarem um desfile memorável, que ficará marcado na história do Concurso de Blocos Carnavalesco de Rio Branco. Nossa gratidão também se estende a todos os apoiadores que tornaram essa realização possível.

Por fim, reafirmamos que o Unidos do Fuxico segue firme em sua missão de celebrar o carnaval, promovendo inclusão, alegria e a valorização de nossa identidade cultural. Seguiremos com a mesma garra que nos tornou referência no carnaval, contando com o apoio de nossos integrantes e da comunidade. A festa não para, e o Fuxico continua mais vivo do que nunca!