Baile infantil foi um momento especial do Carnaval Cultural Magid Almeida em Cruzeiro do Sul

O baile infantil, na tarde deste domingo,11, foi um momento especial do Carnaval Cultural Magid Almeida em Cruzeiro do Sul. A matinê, realizada pela prefeitura, teve início às 17hs e reuniu centenas de famílias que compareceram com as crianças para se divertir.

Ao som diversos artistas, a criançada esbanjou alegria na Praça Orleir Cameli e a maioria estava fantasiada.

Maitê Rodrigues, de 8 anos, pediu aos pais para participar da folia. Ela aproveitou a festa e revelou a fantasia que já preparou para participar do concurso, na terça-feira, 13.

“Eu venho fantasiada de Arlequina e espero vencer o concurso. Minha expectativa é me divertir mesmo”, disse Maitê.

A mãe dela, psicóloga, Taís Vieira, que foi acompanhada do marido,levar a filha para a festa infantil, contou que Maitê estava ansiosa pelo momento de participar da folia. ” Esse é um momento que a criança vem com a família e aproveita para se divertir e guardar na memória. Ela estava muito ansiosa, tanto para chegar o dia desse evento, e ainda mais para chegar terça-feira para ela participar do concurso de fantasia.Que bom que a prefeitura proporcionou esse momento especial para nossas crianças”, contou Taís.

O cantor New Salgado, um dos responsáveis pela alegria da garotada, diz que foi um dia memorável do Carnaval 2024.

“É um momento mais que especial que a prefeitura proporciona no Carnaval Cultural Magid Almeida com duas matinês para que as crianças possam, brincar, dançar e fazer essa interação. É uma alegria contagiante”, ressaltou New.

Concurso

As inscrições para o concurso de melhor fantasia infantil foram realizadas neste domingo no Coreto da Praça Orleir Cameli, durante o baile infantil. Os pais ou responsáveis preencheram fichas de inscrição, informando o nome da criança e o título da fantasia.

Na terça-feira, 13, com os concorrentes presentes, os jurados irão selecionar os 20 finalistas. Estes serão convocados para uma análise minuciosa de suas fantasias no Coreto, por volta das 17:30. As notas serão somadas e os 10 melhores seguirão para a próxima fase.

“Os 10 finalistas se apresentam no palco às 18 horas. Os jurados então selecionarão as 3 melhores fantasias, que serão coroadas como as grandes vencedoras do Concurso de Fantasia Infantil do Carnaval 2024”, cita o secretário Municipal de Cultura, Aldemir Maciel.

A premiação será de R$ 500 para o primeiro colocado, R$ 300 para o segundo e R$ 200 para o terceiro lugar.

Atrações deste domingo

Após a matinê, a programação do Carnaval seguiu com a Banda Tucumã,DJ Cleudo,Banda Conexão,Grupo de Dança Show de Ritmos, Banda Trio Furacão e os cantores Theo Lins e Vanete Lima.