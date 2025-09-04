Cultura
Assis Brasil se prepara para a Semana Evangélica com Marcha para Jesus e show nacional da Banda Som e Louvor
Cultura
A cidade de Assis Brasil já está em contagem regressiva para um dos maiores eventos de fé e celebração do município: a Semana Evangélica. Realizada pela Prefeitura, em parceria com a Associação de Pastores, a programação acontece neste sábado e domingo, reunindo famílias, igrejas e visitantes em momentos especiais de adoração e comunhão.
No sábado (6), às 19h, será realizada a abertura oficial com um grande culto, marcando o início das atividades.
Já no domingo (7), acontece a 4ª Marcha para Jesus, que promete mobilizar a cidade em um grande ato de fé e louvor. E para encerrar com chave de ouro, logo após a marcha, o público poderá prestigiar o show nacional da Banda Som e Louvor, um dos maiores nomes da música gospel brasileira.
A Semana Evangélica é aberta a toda a população e promete momentos de fé, esperança e união. Participe!
Cultura
Festival da Farinha em Cruzeiro do Sul movimentou quase R$ 3 milhões e teve recorde de público
(Assessoria) – A 8ª edição do Festival da Farinha, realizada entre os dias 27 e 30 de agosto no Complexo Esportivo pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul,teve um recorde de público de mais de 70 mil pessoas e destacou-se pela expressiva movimentação econômica, alcançando cerca de R$ 3 milhões.
Os números exatos de R$ 2.702.221,80, incluindo os empreendedores e agricultores, foram anunciados pelo prefeito Zequinha Lima durante uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 3. Ele avaliou de forma positiva a 8ª edição do Festival da Farinha, destacando que o evento alcançou números históricos tanto em participação de público quanto em vendas dos produtores rurais. Segundo ele, a festa cumpriu seu papel de valorizar a cultura local e movimentar a economia de Cruzeiro do Sul e de toda a região.
“Os números nos surpreenderam e esse foi o maior Festival da Farinha que nós já realizamos em Cruzeiro do Sul. Em número de público, em contabilidade, em participação das pessoas. Só aquele povo da farinha, da agricultura, nunca vendeu tanto na vida deles como venderam no Festival da Farinha. Para nós isso é motivo de orgulho, porque o investimento que fizemos teve retorno direto para o cidadão”, destacou o prefeito.
O gestor também ressaltou que o espaço escolhido agradou a população e que a proposta é manter a festa no mesmo local no próximo ano, já com a perspectiva de ser ainda maior.
“O festival vai continuar no mesmo local, porque foi aprovado como um espaço familiar, aconchegante, bem organizado. No ano que vem, se Deus quiser, vamos trabalhar para fazer um festival ainda maior”, disse.
Outro ponto destacado por Zequinha Lima foi o papel das parcerias para viabilizar a estrutura do evento.
“O Estado com nosso Governo do Estado foi parceiro, o Sebrae também, a Associação Comercial, todos contribuíram. Foi um investimento alto. Nas últimas duas semanas nos dedicamos a arrumar o complexo esportivo, mudar a cara do espaço, incluir acessos, escadas, pintura e reformas. Tudo isso para receber bem a população”, completou.
O prefeito lembrou que a festa não gera impacto apenas dentro do espaço do festival, mas em toda a cidade, fortalecendo setores como hotelaria, alimentação, transporte e comércio em geral.
“Toda região ganha com essa movimentação. Vieram pessoas de fora prestigiar e isso aquece a economia.Todo mundo ganha com a movimentação que temos no Festival da Farinha”, destacou..
Números da farinha em Cruzeiro do Sul
Em Cruzeiro do Sul, são produzidos anualmente 500 mil sacos de farinha, totalizando 25 mil toneladas. Essa produção movimenta cerca de R$ 75 milhões por ano no município. Zequinha Lima destacou ainda a relevância cultural e econômica da mandioca para Cruzeiro do Sul, lembrando que o município é reconhecido nacionalmente como a capital da farinha.
“Culturalmente também é importante porque a farinha de mandioca é o principal produto da nossa economia. E precisamos fazer jus a isso valorizando a mandioca e seus derivados, ampliando mercados e fortalecendo nossa identidade”, finalizou o gestor.
O festival contou com uma programação diversificada, com atrações nacionais como os cantores Marília Tavares, Lairton dos Teclados e Evoney Fernandes. Além das apresentações musicais, o evento proporcionou uma série de competições e a participação de mais de 170 empreendedores, que ofereceram produtos que variavam de comidas típicas a veículos. Mais de 60 agricultores também marcaram presença, demonstrando o processo de produção da farinha ao vivo e vendendo os itens produzidos.
Dados do Festival da Farinha 2025 – Cruzeiro do Sul (8ª edição)
- Data: 27 a 30 de agosto
- Local: Complexo Esportivo (27 mil m²)
- Público: Mais de 70 mil pessoas (recorde)
- Empreendedores: R$ 2.562.929,80
- Agricultura/derivados da mandioca: R$ 139.292,00
Somando: R$ 2.702.221,80 (Quase 3 milhões em vendas)
Participação:
170 empreendedores (alimentação, roupas, bebidas, plantas, artesanato, veículos)
- Mais de 60 agricultores (produção de farinha ao vivo e comercialização)
- Mais de 100 artistas em 2 palcos
Atrações musicais nacionais:
- Marília Tavares
- Lairton dos Teclados
- Evoney Fernandes
Infraestrutura:
- 1.000 vagas de estacionamento (4 áreas)
- 40 policiais militares
- 70 seguranças particulares
O Festival da Farinha se firma como importante evento para a economia de Cruzeiro do Sul. No Complexo Esportivo foram vendidos de tapiocas à veículos nas 4 noites do evento.
Espaço de Expositores: Indústria, Comércio e Serviços vendeu R$ 1.684.273,00, incluindo carros e motocicletas.
- Setor de bebidas R$ 353.972,00
- Restaurantes R$ 141.720,00
- Quiosques fixos R$ 131.845,80,
- Espetinhos R$78.260,00.
- Feira de Doces e Salgados; R$ 55.054,00
- Trailers R$ 49.650,00
- Estacionamento Criativo R$ 48.589,00
- Barraca das Plantas (Floricultura)
- R$ 10.970,00
- Estande de Artesanato e Feira Criativa R$ 8.596,00.
Informações detalhadas do segmento de indústria, comércio e serviços:
- Valor total de venda de motos no período R$ 700.000,00
- Valor total de venda de carros R$ 800.000,00
- Valor total de vendas de comércio/serviços R$ 3.000,00
- Valor total de venda da indústria R$ 184.273,00
- Totalizando R$ 2.562.929,80
Totalizando R$ 2.562.929,80
Espaço dos agricultores: Os negócios também foram rentáveis. Havia 60 produtores na comercialização direta no Setor de Agricultura Familiar:
- As vendas dos derivados da mandioca resultaram em R$ 48.082,00
- Produtos regionais em R$ 51.210,00
- Farinha de mandioca somaram R$ 40.000,00
Total geral do Festival da Farinha R$ 2.702.221,80
Zequinha Lima assina Ordem de Serviço de asfaltamento de Travessa no Bairro Nossa Senhora das Graças
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Prefeitura de Assis Brasil realiza palestra especial com foco na juventude, em alusão ao Setembro Amarelo
Prefeitura de Rodrigues Alves promove palestra educativa sobre queimadas e primeiros socorros
Senador Alan Rick vistoria obras em Rio Branco e anuncia novos investimentos para a cidade
POLÍTICA
Vídeo mostra ônibus escolar atolado em ramal de Bujari e escancara descaso do prefeito Padeiro, que disse não faltar dinheiro, máquinas e pessoal
Situação no Ramal Linha Nova revolta moradores: bastou uma chuva de verão para interromper o tráfego; população teme isolamento total...
XXII Semana Florestal da Ufac tem participação de Jorge Viana em palestra sobre o protagonismo da Amazônia na geração de renda
Semana Florestal da Ufac tem participação de Jorge Viana em palestra magna sobre bioeconomia – Foto: Reprodução/ Ip.gov Teve início...
Bocalom e Eracides vão torrar R$ 480 mil em aluguel de caminhonete quando poderiam comprar uma nova por menos da metade do valor
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, autorizou um contrato no valor de R$ 480 mil para o aluguel de...
POLÍCIA
Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima
Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas
Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Assis Brasil lança Programa de Escola em Tempo Integral com grande solenidade
Na noite desta segunda-feira(01), a Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a solenidade de...
Escola Francisco Germano no Km 68 realiza “Dia da Família na Escola” com presença do prefeito Carlinhos do Pelado
Fotos: Secom A Escola Nucleada Francisco Germano, localizada no Km 68, zona rural de Brasileia, realizou neste sábado (30), uma...
Brasiléia sedia III Encontro Estadual do Conselho de Alimentação Escolar do Acre (CAE/AC)
Foto: Gennoci Nascimento (Verônica Rodrigues) – O município de Brasiléia recebeu, nesta quinta-feira (28), o III Encontro Estadual do Conselho...
CONCURSO
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião
Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
ESPORTE
Prefeitura de Assis Brasil promove abertura oficial do Campeonato Master e campeonato Feminino de futsal
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou nesta quarta-feira(03) a abertura oficial de duas importantes...
Com vitória sobre o Aquarela, São Cristóvão Sub-17 levanta o troféu da Copa Cidade de Brasiléia
São Cristóvão Sub-17 conquista título da Copa Cidade de Brasiléia A equipe São Cristóvão Sub-17 escreveu seu nome na história...
Município de Porto Walter terá campeonato feminino com premiação de mais de R$37 mil reais
A Prefeitura de Porto Walter anunciou a abertura das inscrições para o 10º Campeonato Feminino Portovaltense de Futebol, uma das...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque7 dias atrás
Prefeito Bocalom recusa vans odontológicas gratuitas do Governo Federal e mantém contrato milionário suspeito em Rio Branco
-
Tudo sobre Política7 dias atrás
Deputada Maria Antonia cobra instalação de agência da Caixa Econômica Federal em Mâncio Lima
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Ex-deputada Mara Rocha reafirma pré-candidatura ao Senado e garante apoio de Alan Rick e Roberto Duarte
-
Tudo sobre Política7 dias atrás
Epitaciolândia participa de capacitação sobre a Metodologia do Selo UNICEF 2025-2028 e do 1º Fórum Comunitário