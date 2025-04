Alegria e Doçura: Assistência social realiza entrega de ovos de Páscoa para crianças do Serviço de Convivência

Quem vai à Feira do Peixe em Cruzeiro do Sul pode levar o pescado cru para preparar em casa mas também pode levar já assado. As pessoas também podem almoçar nos restaurantes que oferecem uma variedade de pratos no local. Tem peixe assado, caldeirada, moqueca e muito mais à disposição dos consumidores até sexta-feira, 18, em tendas montadas ao lado do Mercado do Agricultor.

Elisete Nascimento, que está com restaurante montado no local,espera vender bastante. “Nós temos muitas opções aqui, com variedade de peixe. Essa era uma oportunidade muito esperada, então aguardamos que o pessoal venha nos prestigiar. Venham almoçar aqui e provar as delícias feitas com peixe “, chama ela.

Fernando Silva, que venda de peixe assado na brasa, expressou seu otimismo em relação às vendas. “É a primeira vez que trabalho assim e estou animado. Já vendi cerca de vinte peixes hoje, o que é surpreendente”, afirmou.

Damião Souza, que visitou a feira para saborear um tambaqui assado, elogiou a iniciativa da prefeitura. “É excelente encontrar o peixe pronto neste espaço organizado. A prefeitura realmente está de parabéns”, declarou.

O Secretário Municipal de Agricultura, Nildson Moura, fez um convite à população para que participe do evento. “Quero convidar todos em Cruzeiro do Sul a virem degustar um delicioso tambaqui assado ou uma moqueca de peixe. Temos dois restaurantes aqui, oferecendo pratos variados. Além disso, a feira conta com a presença de artistas regionais que animam o ambiente. Amanhã, teremos uma degustação do petisco de pirarucu durante o dia. Além disso vamos ter as oficinas para os alunos aprenderem a filetar e defumar o peixe”, destacou.

A Feira foi aberta nesta terça-feira, 15, pelo prefeito Zequinha Lima, com expectativa de comercialização de 7 toneladas de peixe.