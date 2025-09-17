Cultura
Agricultura Familiar ganha espaço de destaque na 1ª ExpoFronteira, valorizando produtores de Assis Brasil e da tríplice fronteira
Cultura
A 1ª ExpoFronteira não será apenas festa e entretenimento. O evento também vai valorizar a produção local, com um espaço especial dedicado à Agricultura Familiar. Produtores da região terão a oportunidade de expor e comercializar seus produtos, mostrando a qualidade e a diversidade do que é cultivado em Assis Brasil e na fronteira com Peru e Bolívia.
Os visitantes vão poder encontrar frutas, verduras e hortaliças frescas, além de derivados como queijos, doces, mel e artesanato. Será um ambiente para prestigiar quem trabalha na terra e leva alimento saudável para a mesa das famílias.
Mais do que vendas, a feira será também um espaço de oportunidades, conectando agricultores com empresários e parceiros comerciais. Essa integração promete fortalecer a economia e ampliar as possibilidades de crescimento para quem vive da agricultura.
“A agricultura familiar é um dos pilares da nossa cidade. Trazer esses produtores para a ExpoFronteira é valorizar o trabalho de quem coloca alimento de qualidade na mesa da nossa população”, destacou o prefeito Jerry Correia.
A ExpoFronteira vai mostrar que a agricultura familiar é sinônimo de tradição, sustento e futuro para o município.
Cultura
Festival de Praia movimenta Brasileia e valoriza os empreendedores locais, celebra empresária
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia do Adolfo — reuniu milhares de pessoas entre moradores locais, turistas e empreendedores, movimentando a economia da região do Alto Acre e a fronteira com a Bolívia e o Peru.
Além das atrações musicais e culturais, o evento contou com torneios esportivos, como vôlei e Beach Tennis, além da escolha do Garoto e Garota Verão, títulos conquistados por Rodrigo Oliveira e Khrisna Kauana que foram premiados com. R$ 1000 reais cada.
Outra novidade que animou o público foi a descida no tobogã, atração que se tornou destaque do festival.
O palco principal teve mais de cinco atrações musicais entre bandas e DJs se revezaram, garantindo ritmo e energia ao público durante toda a programação.
Para a vendedora Antônia Lima, que participa da praça de alimentação, a iniciativa representa oportunidades reais de renda e de economia para sua família. “Esse evento é muito importante para nós que trabalhamos com alimentação. É uma chance de aumentar as vendas e mostrar o que a gente produz. Faz diferença para mim na minha própria casa e acredito para outros pequenos negócios também ”, destacou.
A empresária Audilene Barros, que levou peças de moda praia, também reforçou o impacto do festival na economia local. “O resgate desse evento movimenta a cidade e valoriza os empreendedores. Além de proporcionar lazer, fortalece os comércios e dá visibilidade para quem está começando ou já atua no mercado como eu é uma oportunidade para todos aqui do nosso município ”, afirmou.
O peruano e engenheiro Gerbert Montalvo, que veio de Cusco para conhecer e fazer negócios na região de fronteira em Brasileia, ressaltou a organização e a diversidade cultural presentes no festival. “É um evento muito bem organizado, com uma gastronomia variada e boas atrações musicais e culturais que atrai muita gente e nos chamou atenção. Isso mostra a força da fronteira, turismo e o quanto pode crescer ainda mais como espaço de integração e negócios entre os três países irmão Bolívia, Peru e Brasil ”, disse.
A Prefeitura de Brasileia, em parceria com o Governo do Estado, resgatou a tradição do Festival de Praia após 20 anos sem edição. A programação segue neste domingo reunindo esportes, cultura, gastronomia e lazer, com DJ Thiago Rodrigues, Torneio de Futevôlei, Motocross, Trio Arrocha, Samba do Carlão, ,Arthur dos Teclados, DJ Herbe Renan, Jhow de Abreu e Banda encerrando a festa.
Senador Sérgio Petecão aposta na piscicultura e investe quase R$ 200 mil na fábrica de gelo em Assis Brasil
Roberto Duarte ataca Jorge Viana, um dos governadores mais produtivos do Acre, mas silencia diante das denúncias contra Gladson
Veneziano desmascara Márcio Bittar ao criticar defesa de anistia para livrar Bolsonaro da cadeia e afirma que a impunidade não pode ser regra no Brasil
Agricultura Familiar ganha espaço de destaque na 1ª ExpoFronteira, valorizando produtores de Assis Brasil e da tríplice fronteira
Acreanos reagem: deputada Socorro Neri é a única a votar contra a PEC da Blindagem e ganha apoio popular nas redes sociais
POLÍTICA
Veneziano desmascara Márcio Bittar ao criticar defesa de anistia para livrar Bolsonaro da cadeia e afirma que a impunidade não pode ser regra no Brasil
Veneziano reage e desmoraliza Márcio Bittar – Foto: Reprodução/ Jefferson Rudy/ Agência Senado O Senado voltou a ser palco de...
Acreanos reagem: deputada Socorro Neri é a única a votar contra a PEC da Blindagem e ganha apoio popular nas redes sociais
Socorro Neri enfrenta bancada acreana e rejeita PEC da Blindagem – Foto: Reprodução As redes sociais no Acre se transformaram...
Sete dos oito deputados federais do Acre traem a confiança popular e aprovam a PEC da Blindagem, garantindo impunidade para políticos corruptos
Deputados do Acre se rendem à PEC da Blindagem – Foto: A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (16) a...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
Prefeito Jerry Correia visita Escola Sandoval Batista e destaca qualidade da merenda escolar
O Prefeito Jerry Correia visitou a Escola Sandoval Batista, que atende alunos da rede estadual e municipal. Durante a visita,...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Seleção de Cruzeiro do Sul empata com Seleção dos povos Indígena em amistoso intermunicipal
Com grande público no estádio “O Cruzeirão” a Seleção de Futebol de Cruzeiro do Sul empatou em 3 a 3...
UDV realiza 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society no município de Tarauacá
(Assessoria) – O município de Tarauacá se tornou palco do 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society do Centro Espírita...
Porto Walter faz história ao vencer o Internacional na Copa dos Campeões em Mâncio Lima
Em uma noite memorável para o esporte acreano, a Seleção de Porto Walter sagrou-se campeã da Copa dos Campeões Intermunicipal...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política7 dias atrás
Após denúncia de vereadores, Tribunal de Contas fiscaliza escolas rurais de Bujari por irregularidades
-
Concurso7 dias atrás
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
-
Política Destaque6 dias atrás
Trabalhando para lançar Bocalom ao governo, Bittar mantém o filho na FUNTAC e se recusa a declarar apoio a Mailza Assis em 2026
-
Política7 dias atrás
Kamai denuncia “manobra suja” de Tião Bocalom e da Ricco Transportes para empurrar aumento da tarifa de ônibus em Rio Branco