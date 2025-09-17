Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Cultura

Agricultura Familiar ganha espaço de destaque na 1ª ExpoFronteira, valorizando produtores de Assis Brasil e da tríplice fronteira

Publicados

17 de setembro de 2025

Cultura

A 1ª ExpoFronteira não será apenas festa e entretenimento. O evento também vai valorizar a produção local, com um espaço especial dedicado à Agricultura Familiar. Produtores da região terão a oportunidade de expor e comercializar seus produtos, mostrando a qualidade e a diversidade do que é cultivado em Assis Brasil e na fronteira com Peru e Bolívia.

Os visitantes vão poder encontrar frutas, verduras e hortaliças frescas, além de derivados como queijos, doces, mel e artesanato. Será um ambiente para prestigiar quem trabalha na terra e leva alimento saudável para a mesa das famílias.

Mais do que vendas, a feira será também um espaço de oportunidades, conectando agricultores com empresários e parceiros comerciais. Essa integração promete fortalecer a economia e ampliar as possibilidades de crescimento para quem vive da agricultura.

“A agricultura familiar é um dos pilares da nossa cidade. Trazer esses produtores para a ExpoFronteira é valorizar o trabalho de quem coloca alimento de qualidade na mesa da nossa população”, destacou o prefeito Jerry Correia.

A ExpoFronteira vai mostrar que a agricultura familiar é sinônimo de tradição, sustento e futuro para o município.

COMENTE ABAIXO:
Leia Também:  Academia Juvenil Acreana de Letras ganha sede no prédio do Crie
Notícias relacionadas:
Propaganda

Cultura

Festival de Praia movimenta Brasileia e valoriza os empreendedores locais, celebra empresária

Publicados

3 dias atrás

em

14 de setembro de 2025

Por

O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia do Adolfo — reuniu milhares de pessoas entre moradores locais, turistas e empreendedores, movimentando a economia da região do Alto Acre e a fronteira com a Bolívia e o Peru.

Além das atrações musicais e culturais, o evento contou com torneios esportivos, como vôlei e Beach Tennis, além da escolha do Garoto e Garota Verão, títulos conquistados por Rodrigo Oliveira e Khrisna Kauana que foram premiados com. R$ 1000 reais cada.

Outra novidade que animou o público foi a descida no tobogã, atração que se tornou destaque do festival.

O palco principal teve mais de cinco atrações musicais entre bandas e DJs se revezaram, garantindo ritmo e energia ao público durante toda a programação.

Para a vendedora Antônia Lima, que participa da praça de alimentação, a iniciativa representa oportunidades reais de renda e de economia para sua família. “Esse evento é muito importante para nós que trabalhamos com alimentação. É uma chance de aumentar as vendas e mostrar o que a gente produz. Faz diferença para mim na minha própria casa e acredito para outros pequenos negócios também ”, destacou.

Leia Também:  Academia Juvenil Acreana de Letras ganha sede no prédio do Crie

A empresária Audilene Barros, que levou peças de moda praia, também reforçou o impacto do festival na economia local. “O resgate desse evento movimenta a cidade e valoriza os empreendedores. Além de proporcionar lazer, fortalece os comércios e dá visibilidade para quem está começando ou já atua no mercado como eu é uma oportunidade para todos aqui do nosso município ”, afirmou.

O peruano e engenheiro Gerbert Montalvo, que veio de Cusco para conhecer e fazer negócios na região de fronteira em Brasileia, ressaltou a organização e a diversidade cultural presentes no festival. “É um evento muito bem organizado, com uma gastronomia variada e boas atrações musicais e culturais que atrai muita gente e nos chamou atenção. Isso mostra a força da fronteira, turismo e o quanto pode crescer ainda mais como espaço de integração e negócios entre os três países irmão Bolívia, Peru e Brasil ”, disse.

A Prefeitura de Brasileia, em parceria com o Governo do Estado, resgatou a tradição do Festival de Praia após 20 anos sem edição. A programação segue neste domingo reunindo esportes, cultura, gastronomia e lazer, com DJ Thiago Rodrigues, Torneio de Futevôlei, Motocross, Trio Arrocha, Samba do Carlão, ,Arthur dos Teclados, DJ Herbe Renan, Jhow de Abreu e Banda encerrando a festa.

Leia Também:  Junina ‘Pega Pega’ vai falar sobre saudade: ‘vai ser um grito engasgado’, diz sobre retorno do arraial após 2 anos
COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política2 horas atrás

Veneziano desmascara Márcio Bittar ao criticar defesa de anistia para livrar Bolsonaro da cadeia e afirma que a impunidade não pode ser regra no Brasil

Veneziano reage e desmoraliza Márcio Bittar – Foto: Reprodução/ Jefferson Rudy/ Agência Senado O Senado voltou a ser palco de...
Política3 horas atrás

Acreanos reagem: deputada Socorro Neri é a única a votar contra a PEC da Blindagem e ganha apoio popular nas redes sociais

Socorro Neri enfrenta bancada acreana e rejeita PEC da Blindagem – Foto: Reprodução As redes sociais no Acre se transformaram...
Política4 horas atrás

Sete dos oito deputados federais do Acre traem a confiança popular e aprovam a PEC da Blindagem, garantindo impunidade para políticos corruptos

Deputados do Acre se rendem à PEC da Blindagem – Foto: A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (16) a...

POLÍCIA

Polícia2 dias atrás

Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Polícia3 dias atrás

Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia

A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Polícia3 dias atrás

Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força

O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...

EDUCAÇÃO

Educação6 dias atrás

Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia

A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Educação1 semana atrás

Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista

Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
Educação1 semana atrás

Prefeito Jerry Correia visita Escola Sandoval Batista e destaca qualidade da merenda escolar

O Prefeito Jerry Correia visitou a Escola Sandoval Batista, que atende alunos da rede estadual e municipal. Durante a visita,...

CONCURSO

Concurso7 dias atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso1 semana atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Concurso2 semanas atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...

ESPORTE

Esporte2 dias atrás

Seleção de Cruzeiro do Sul empata com Seleção dos povos Indígena em amistoso intermunicipal

Com grande público no estádio “O Cruzeirão” a Seleção de Futebol de Cruzeiro do Sul empatou em 3 a 3...
Esporte3 dias atrás

UDV realiza 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society no município de Tarauacá

(Assessoria) – O município de Tarauacá se tornou palco do 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society do Centro Espírita...
Esporte3 dias atrás

Porto Walter faz história ao vencer o Internacional na Copa dos Campeões em Mâncio Lima

Em uma noite memorável para o esporte acreano, a Seleção de Porto Walter sagrou-se campeã da Copa dos Campeões Intermunicipal...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS