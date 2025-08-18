Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Cultura

Acreanos representarão a Região Norte no IX Torneio dos Slams, campeonato nacional de poesia falada

Publicados

18 de agosto de 2025

Cultura

Três artistas da Central de Slam (Acre) foram selecionados para representar a Região Norte no IX Torneio dos Slams, campeonato nacional de poesia falada em equipes, que acontece nos dias 30 e 31 de agosto de 2025, no Instituto Moreira Salles (IMS), na Avenida Paulista, em São Paulo.

Os poetas Natidepoesia, Medusa e MB formarão o time acreano que vai disputar o título contra coletivos de todo o Brasil, em uma das competições mais importantes da cena de Spoken Word no país.

O torneio integra a programação do Encontro Estéticas das Periferias 2025, iniciativa realizada pela Ação Educativa com curadoria de Emerson Alcalde, do tradicional Slam da Guilhermina. Diferente de outros eventos, o campeonato não pretende reunir toda a cena brasileira, mas sim oferecer um panorama da produção poética periférica em diferentes territórios.

Pela primeira vez, a curadoria contemplou grupos de todas as cinco regiões do país, além de coletivos do interior de São Paulo.

As equipes se enfrentarão em fases eliminatórias no sábado, dia 30 de agosto, às 14h (Chave A) e 16h (Chave B). A grande final, com seis comunidades, será realizada no domingo, dia 31 de agosto, a partir das 14h.

O torneio promete ser um marco para a valorização da poesia falada e da arte periférica, destacando vozes que traduzem as experiências, resistências e potências culturais dos territórios brasileiros.

Mais informações: (68) 99251-6180.

Acre no mapa da poesia!

Três vozes potentes da Central de Slam (AC) — Natidepoesia, Medusa e MB — vão representar a Região Norte no IX Torneio dos Slams, o maior campeonato de poesia falada em equipes do Brasil!

Dias 30 e 31 de agosto

IMS – Av. Paulista, SP

Eles vão disputar com slams de todo o país e mostrar a força da poesia periférica acreana no palco nacional.

