Cultura
Acreanos representarão a Região Norte no IX Torneio dos Slams, campeonato nacional de poesia falada
Cultura
Três artistas da Central de Slam (Acre) foram selecionados para representar a Região Norte no IX Torneio dos Slams, campeonato nacional de poesia falada em equipes, que acontece nos dias 30 e 31 de agosto de 2025, no Instituto Moreira Salles (IMS), na Avenida Paulista, em São Paulo.
Os poetas Natidepoesia, Medusa e MB formarão o time acreano que vai disputar o título contra coletivos de todo o Brasil, em uma das competições mais importantes da cena de Spoken Word no país.
O torneio integra a programação do Encontro Estéticas das Periferias 2025, iniciativa realizada pela Ação Educativa com curadoria de Emerson Alcalde, do tradicional Slam da Guilhermina. Diferente de outros eventos, o campeonato não pretende reunir toda a cena brasileira, mas sim oferecer um panorama da produção poética periférica em diferentes territórios.
Pela primeira vez, a curadoria contemplou grupos de todas as cinco regiões do país, além de coletivos do interior de São Paulo.
As equipes se enfrentarão em fases eliminatórias no sábado, dia 30 de agosto, às 14h (Chave A) e 16h (Chave B). A grande final, com seis comunidades, será realizada no domingo, dia 31 de agosto, a partir das 14h.
O torneio promete ser um marco para a valorização da poesia falada e da arte periférica, destacando vozes que traduzem as experiências, resistências e potências culturais dos territórios brasileiros.
Mais informações: (68) 99251-6180.
Acre no mapa da poesia!
Três vozes potentes da Central de Slam (AC) — Natidepoesia, Medusa e MB — vão representar a Região Norte no IX Torneio dos Slams, o maior campeonato de poesia falada em equipes do Brasil!
Dias 30 e 31 de agosto
IMS – Av. Paulista, SP
Eles vão disputar com slams de todo o país e mostrar a força da poesia periférica acreana no palco nacional.
Cultura
Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresenta candidatos a rainha e rei do 8° Festival da Farinha
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultural apresentou na noite desta terça-feira, 12, os 26 candidatos a Rei e Rainha da 8° edição do Festival da Farinha, que será realizado entre os dias 27 à 30 de agosto de 2025 no Complexo Esportivo do Bairro Aeroporto Velho.
Além da cidade também houve seletivas nas vilas de Cruzeiro do Sul resultando nos 26 candidatas que concorrerão ao título de Rainha e Rei. A próxima etapa será do desfile de trajes de banhos e depois as semifinalistas. A escolha da realeza do festival será realizada no próximo dia 23 de agosto, no Salão Cordélia Lima.
O candidato Miquéias Freitas, descreveu a emoção de disputar o concurso pela primeira vez.
“Eu estou muito grato de participar pela primeira vez dessa competição. Eu já tinha tentado outras vezes mais dessa vez deu certo. A secretaria de Cultura está dando todo o apoio para que nós possamos disputar esse concurso e representar a melhor farinha do mundo. Estou nervoso, confiante e muito feliz de participar desse concurso.”
A auxiliar de dentista Maria Riane, de 23 anos, disse que a expectativa é alta para a disputa.
“Nós ficamos naquele estusiamos e acabei escolhida. Agora estamos nessa disputa para representar nossa farinha”, destacou.
Alquimar Júnior, 18 anos, morador da Vila Santa Luzia, disse que representa sua localidade, na Br 364, com muito orgulho. “A minha expectativa é que eu vença o concurso e leve prêmio para a zona rural. A gestão municipal reconhece nossa importância porque se eu ganhar minha Vila Santa Luzia será a vencedora “.
A Vice-prefeita de Cruzeiro do Sul, Delcimar Leite, que participou do evento de apresentação, destacou a escolha de candidatos da zona rural e urbana, como forma da gestão valorizar a beleza da juventude cruzeirense.
“Hoje estamos apresentando nossos candidatos para o nosso grande festival que acontecerá no complexo esportivo. Essa ideia do prefeito Zequinha de estender as seletivas para as vilas é um reconhecimento da beleza da nossa juventude tanto na cidade quanto na zona rural. Somos uma cidade de gente bonita e com o festival nossa economia ganha como um todo “, concluiu a vice prefeita.
Deputada Maria Antônia cumpre agenda no Vale do Juruá e ajuda a fortalecer esporte, cultura e economia local
Trabalhadores da TecNews denunciam salários atrasados e acusam governo Gladson Cameli de não repassar recursos à empresa
Prefeitura de Rodrigues Alves intensifica visitas domiciliares para garantir atendimento humanizado
Acreanos representarão a Região Norte no IX Torneio dos Slams, campeonato nacional de poesia falada
Prefeitura de Brasiléia realiza mais de 2 mil atendimentos no 1º “Saúde em Ação na Comunidade”
POLÍTICA
Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, vê oportunidades para o Brasil em meio às tensões comerciais com os Estados Unidos
Enquanto parte do debate público insiste em difundir informações distorcidas e alimentar conflitos sobre a relação comercial entre Brasil e...
Railson Ferreira já é marcado pelo “pão e circo”: festas caras, Garota Açaí com prêmio de R$ 32 mil e nenhuma solução real para os problemas de Feijó
Enquanto a população de Feijó enfrenta problemas graves de infraestrutura, saúde precária e falta de saneamento básico, o prefeito Railson...
Prefeito de Feijó, Railson Ferreira, já recebeu quase R$ 12 mil em diárias do cofre público em apenas 8 meses de gestão
Prefeito de Feijó já recebeu quase R$ 12 mil em diárias no primeiro ano de mandato – Foto Reprodução O...
POLÍCIA
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
Polícia Federal deflagra Operação Bona Fortuna para investigar crimes eleitorais em Rio Branco e Cruzeiro do Sul
Ação apura esquema de compra de votos e fraude em contas de campanha durante eleições municipais de 2024 – Foto:...
EDUCAÇÃO
Cruzeiro do Sul retoma ano letivo: 11.481 estudantes voltam às salas de aula após as férias
Mais de 11 mil estudantes voltam ás escolas depois das férias Mais de 11 mil estudantes voltam às salas de...
Aluna do município de Assis Brasil representará o Acre na Conferência Nacional pelo Meio Ambiente
A jovem Emilly da Cunha Silva, de 13 anos, estudante do Colégio Estadual Joaquim Rodrigues Cartilha — localizado no Ramal,...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresenta cartilha de inclusão alimentar para crianças com TEA
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresentou a cartilha criada pelo departamento de segurança alimentar, nutricional e escolar da secretaria...
CONCURSO
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Inscrições para o concurso de Rei e Rainha da Farinha são prorrogadas até segunda-feira, 21 de julho
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, prorrogou até segunda-feira, 21 de julho, as...
ESPORTE
Campeonato Rural de Futebol do km 69 chega à grande final com apoio da Prefeitura de Brasiléia
Mais do que uma competição, é um momento de confraternização e valorização da cultura esportiva da nossa – Foto: Ailton...
Unibike empolga Brasiléia com a realização da 3ª Etapa do Campeonato de MTB 2025, reunindo atletas e fortalecendo o ciclismo
Unibike realiza 3ª Etapa do Campeonato de MTB – 2025 – Foto: Assessoria A Associação dos Ciclistas – Unibike realizou...
Brasiléia estreia com vitória e dá demonstração de força logo na abertura do Estadual de Futsal Série A 2025
A equipe de Brasiléia começou com o pé direito sua caminhada no Campeonato Estadual de Futsal da Série A 2025....
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque7 dias atrás
Governo Gladson Cameli descumpre acordo firmado e deixa profissionais de saúde expostos à violência
-
Política6 dias atrás
Senador Petecão vai denunciar no TCU gasto de R$ 9 milhões da prefeita Rosana Pereira para construir 31 casas em Senador Guiomard
-
Política Destaque6 dias atrás
Eber Machado acusa Bocalom de abandonar obras, perder R$ 50 milhões e ostentar cafezal enquanto Rio Branco depende de Rondônia
-
Política Destaque5 dias atrás
Pressionado por denúncias de assédio moral, vereadores de Rio Branco pedem afastamento de Clendes Vilas Boas do comando da RBTrans