RIO BRANCO
Cultura

Abertura da primeira ExpoFronteira em Assis Brasil reúne grande público com rodeio, show e queima de fogos

4 de outubro de 2025

Cultura

Assis Brasil abre primeira ExpoFronteira com investimentos à população – Foto: Eldson Júnior

A primeira noite da Expo Fronteira marcou oficialmente a abertura da maior programação já realizada em Assis Brasil. Moradores e visitantes lotaram o espaço do evento para prestigiar uma noite de cultura, entretenimento e celebração.

A programação começou com a abertura oficial do rodeio, uma das atrações mais aguardadas desta edição, reunindo competidores e público em um momento de muita emoção.

Após o rodeio, o cantor Gabriel Lener subiu ao palco e animou os presentes com um repertório variado, abrindo a série de shows da feira.

Para marcar o início da Expo Fronteira com grande impacto, uma queima de fogos iluminou o céu da cidade, celebrando a abertura da primeira edição do evento.

A programação segue durante o fim de semana com a continuidade do rodeio e shows nacionais. No sábado, se apresenta Vitinho Imperador, e no domingo, a atração principal será a cantora Gabi Martins.

A Expo Fronteira valoriza a economia local, movimenta o turismo na tríplice fronteira e fortalece a integração entre Brasil, Peru e Bolívia.

Entrega de benefícios marca início da ExpoFronteira em Assis Brasil – Fotos: Eldson Júnior

