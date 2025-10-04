Cultura
Abertura da primeira ExpoFronteira em Assis Brasil reúne grande público com rodeio, show e queima de fogos
Cultura
Assis Brasil abre primeira ExpoFronteira com investimentos à população – Foto: Eldson Júnior
A primeira noite da Expo Fronteira marcou oficialmente a abertura da maior programação já realizada em Assis Brasil. Moradores e visitantes lotaram o espaço do evento para prestigiar uma noite de cultura, entretenimento e celebração.
A programação começou com a abertura oficial do rodeio, uma das atrações mais aguardadas desta edição, reunindo competidores e público em um momento de muita emoção.
Após o rodeio, o cantor Gabriel Lener subiu ao palco e animou os presentes com um repertório variado, abrindo a série de shows da feira.
Para marcar o início da Expo Fronteira com grande impacto, uma queima de fogos iluminou o céu da cidade, celebrando a abertura da primeira edição do evento.
A programação segue durante o fim de semana com a continuidade do rodeio e shows nacionais. No sábado, se apresenta Vitinho Imperador, e no domingo, a atração principal será a cantora Gabi Martins.
A Expo Fronteira valoriza a economia local, movimenta o turismo na tríplice fronteira e fortalece a integração entre Brasil, Peru e Bolívia.
Entrega de benefícios marca início da ExpoFronteira em Assis Brasil – Fotos: Eldson Júnior
Cultura
Prefeitura de Rodrigues Alves dá início, nesta quinta-feira, à 9ª edição do tradicional Festival da Banana
Assessoria – Rodrigues Alves dá início, nesta quinta-feira (02), à 9ª edição do tradicional Festival da Banana, evento que já se consolidou como uma das maiores celebrações culturais do Vale do Juruá.
A programação, que se estende até domingo (05), promete reunir milhares de visitantes de todo o Acre e de municípios vizinhos, oferecendo quatro dias de fé, esporte, música, gastronomia e valorização da agricultura local.
A abertura oficial acontece nesta quinta-feira (02), com show do cantor Fabiano Barcello, que promete agitar o público. Já o encerramento será no domingo (05), com a apresentação de Galando Piveiro, atração aguardada para fechar o Festival com chave de ouro.
Além dos grandes shows, a festa contará com uma programação variada que inclui Carnaval Fora de Época, rodeios, a tradicional cavalgada e a emocionante corrida de motocross, eventos que devem movimentar a cidade e atrair visitantes de toda a região. Outro destaque é a feira da agricultura familiar e comercializam derivados da banana, símbolo da economia e da cultura do município.
Durante as festividades também acontecerão momentos marcantes de valorização cultural, como a escolha da Rainha do Festival da Banana e a eleição da Rainha do Rodeio 2025, que prometem envolver e animar ainda mais o público.
Para a gestão municipal, o Festival representa mais que entretenimento: é uma oportunidade de movimentar a economia local, gerar renda e fortalecer a identidade cultural da cidade.
“Esse é um momento de alegria para o nosso povo, de valorização daquilo que somos e daquilo que produzimos. Rodrigues Alves é a terra da banana, e celebrar essa riqueza é também projetar o município para todo o Acre e para fora dele”, destacou o prefeito.
Com expectativa de receber um grande público, a organização reforça o convite à comunidade local e regional para prestigiar o evento. “É um festival feito para as famílias, para os amigos e para todos que querem viver dias de cultura, fé e diversão”, completou a comissão organizadora.
O 9º Festival da Banana segue até domingo (05), com uma programação diversificada que promete marcar a história de Rodrigues Alves.
POLÍTICA
Exporta Mais Amazônia supera a marca de R$ 100 milhões em negócios e fortalece a imagem da região no mercado internacional
De 28 de setembro a 1º de outubro de 2025, Rio Branco sediou a 40ª edição do Exporta Mais Amazônia,...
Deputada Meire Serafim ignora entidades acreanas e entrega execução de emendas a ONG da Bahia, deixando o Acre à mercê da própria sorte
A deputada federal Meire Serafim (União Brasil) destinou mais de R$ 20 milhões em emendas parlamentares para projetos em áreas...
Prefeito do Acre teria flagrado a esposa em suposta traição com promotor de Justiça dentro da própria casa, em episódio que abalou a cidade
As informações que circulam nos bastidores da política acreana são de cair o queixo. De acordo com relatos, um episódio...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Afya Cruzeiro do Sul realiza orientações sobre saúde mental para mais de 300 alunos de Guajará – AM
A Afya Cruzeiro do Sul realizou na última quinta-feira (25), no município de Guajará (AM), uma grande ação em alusão...
Gestores de Brasiléia participam de seminário regional sobre escola em tempo integral em Palmas
Assessoria – A coordenadora do programa escola em tempo integral, Nubete Martins e o gestor da e Escola em Tempo...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Após intensa reforma, estádio O Cruzeirão volta a receber grande público em Cruzeiro do Sul
Assessoria – Depois do investimento feito pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, na reforma e revitalização, o Estádio O Cruzeirão...
Epitaciolândia em destaque: jovens atletas brilham no Jiu-Jitsu e fortalecem projeto “Artes Marciais nas Escolas”
No último domingo, aconteceu um dos melhores eventos de jiu-jitsu do Acre, reunindo atletas de alto nível técnico e proporcionando...
Brasileia conquista três cinturões no desafio “Pequenos Gigantes” de jiu-jitsu em Rio Branco
Assessoria – Neste domingo (28), Rio Branco recebeu no Afa Jardim o desafio “Pequenos Gigantes”, uma disputa de cinturão que...
