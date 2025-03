2° Noite de Carnaval em Brasileia é marcado por milhares de foliões e com a Goiabita eleita o melhor bloco da fronteira

A chuva que caiu sobre Cruzeiro do Sul na noite de sábado, 1º de março, não foi suficiente para esfriar o ânimo dos foliões que participaram do tradicional Carnaval Cultural Magid Almeida. A Prefeitura manteve a programação prevista, proporcionando muita música e dança para os presentes com apresentação da realeza, de Theo Lins e banda, Bruno Barros e banda, Nielson e Banda, grupos de dança e DJ Cleudo.

Danizete Pereira, um dos foliões presentes, contou que fez questão de participar da festa. É o Bloco das Jararacas participou da folia. “A prefeitura teve todo trabalho e empenho para fazer essa festa linda, e nós não poderíamos deixar de comparecer, mesmo com chuva, com nosso bloco das Jararacas, com muita animação”, afirmou ele.

Adones Andro, mais conhecido como Neguinho dos Quibes, também participou do carnaval com sua família. “Graças a Deus, a chuva não foi dificuldade pra gente vir, estamos aqui ao vivo e misturado, todos na alegria e só família”, disse.

O Secretário Municipal de Cultura, Flávio Rosas, reforçou a importância de manter a programação, destacando que o evento já estava em andamento desde as primeiras horas da noite. “A programação segue mantida, com muita cultura e bandas locais. Apesar da chuva, já iniciamos com as apresentações do DJ, agora estamos com as realezas e, daqui a pouquinho, as bandas começam e vão até as 3h da manhã”, explicou o secretário.

O Carnaval também é uma oportunidade para artistas locais se destacarem, como ressaltou Maria José Freitas, diretora do grupo de dança Triplo X. “O Carnaval é um momento onde a maioria dos artistas estão aqui brilhando, acrescentando uma grande festa, que é o Carnaval, essa festa popular, bonita, rica, que é do Brasil inteiro. E os artistas de Cruzeiro do Sul, graças a Deus, estão sempre tendo essa oportunidade de brilhar nesse momento. A gente sempre agradece à prefeitura por essa valorização”, disse ela, com orgulho.

A Rainha do Carnaval, Emily Rodrigues, que foi escolhida no último sábado, também se mostrou emocionada em representar a cidade no evento. “Gente, estou muito feliz em mais uma vez, estar representando nossa cidade, um evento que é tão emocionante, que é o Carnaval”, afirmou a jovem, que novamente abrilhantou o palco com sua presença.

Empreendedorismo

Mesmo com o número de participantes abaixo do esperado devido ao clima, os vendedores que participaram do evento destacaram a importância da ação da Prefeitura para o empreendedorismo local. Cirlene de Paula, uma das vendedoras, comentou que esta é uma oportunidade para fazer uma renda extra . “É uma ótima oportunidade Mesmo com a chuva, o povo está aqui prestigiando. É uma oportunidade única da Prefeitura dar essa chance, principalmente nessa época de carnaval”, falou.