Sistema Nacional de Emprego do Acre oferta 29 vagas de emprego em Rio Branco; confira quadro

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (Ifac), abre processo seletivo para o preenchimento de 480 vagas para graduação de nível superior. Eles serão ofertados e distribuídos entre os campus de Rio Branco, Xapuri, Tarauacá e Sena Madureira.

Para ingressar em um dos cursos de graduação, o candidato deve ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), entre os anos de 2010 a 2023, o processo de seleção será realizado em apenas uma etapa de acordo com o desempenho no Enem.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente de forma online no endereço do Ifac, no período de 27 de novembro de 2023 a 19 de janeiro de 2024. O candidato deve seguir as instruções do edital, escolher o campus e curso de interesse e anexar o boletim de nota do Enem que pode ser gerado no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Os candidatos que não tem acesso a internet, poderão ir aos campi, de acordo com os dias e horário de funcionamento de cada local, deve estar em posse de todos os documentos necessários, na instituição será disponibilizado computadores com acesso a internet para realizar a inscrição.

Clique aqui para se inscrever.