Secretaria de Administração do Acre abre inscrições para processo seletivo para contratação de estagiários

A Secretaria de Educação (SEMEC), de Porto Walter, anunciou o cancelamento do processo seletivo que previa a formação de cadastro de reserva para professores e assistentes educacionais em caráter temporário. O PSS foi lançado no dia 19 de janeiro no Diário Oficial do Estado (DOE) com inscrições presenciais e gratuitas. Os candidatos pleiteavam vagas para as escolas da zona urbana e rural.

Contudo, a SEMEC cancelou o edital em razão de incongruências na oferta das vagas identificadas posteriormente à publicação.

“Faremos um levantamento detalhado dos professores efetivos e trabalharemos na lotação desses profissionais. Se contratássemos novos profissionais para a zona urbana tendo profissionais disponíveis oneraríamos as despesas. Honramos sempre pelo respeito com os recursos públicos”, explica o Secretário Ericson Araújo.

Segundo o Secretário de Administração, Auciélio Lima a Prefeitura já trabalha na publicação de novo edital que deve reger o certame e deverá ofertar vagas somente para a zona rural. Os candidatos que se inscreveram no processo anterior podem utilizar a documentação que será devolvida pela SEMEC.

“Tão logo haja a conclusão de novo edital e a definição da comissão, esta será amplamente divulgada tanto pela SEMEC como pelos meios de comunicação para que não haja nenhum prejuízo aos professores que participariam nesse certame. Certamente não era esse o nosso desejo, mas o cancelamento do edital anterior se faz necessário para que possamos sempre trabalhar com lisura e respeito aos recursos públicos”, enfatiza.

