Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Concurso

Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC

Publicados

12 de novembro de 2025

Concurso

Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom

A Prefeitura de Santa Rosa do Purus, em parceria com o Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnologia (IEPTEC) e com o gabinete do deputado estadual Tanízio Sá, anunciou a oferta de quatro cursos gratuitos voltados à formação profissional dos moradores do município. A iniciativa reforça o compromisso da gestão em ampliar oportunidades e fortalecer a mão de obra local.

Serão disponibilizadas 42 vagas distribuídas entre as áreas de carpintaria, eletricista básica, operador de máquinas pesadas e mecânica de máquinas pesadas. Os cursos contemplam desde habilidades manuais até capacitações mais técnicas, permitindo que jovens e adultos tenham acesso a novos caminhos no mercado de trabalho.

As inscrições seguem abertas de 5 a 7 de novembro e devem ser realizadas presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social. Podem participar moradores maiores de 18 anos que desejam aprimorar seus conhecimentos ou buscar novas oportunidades profissionais.

O chefe de gabinete, Pablo Sá, destacou a relevância da ação. “Essa iniciativa é fundamental para preparar nossos moradores para o mercado de trabalho. Em nome da prefeitura, agradeço ao IEPTEC e ao deputado Tanízio Sá pela parceria que torna esses cursos possíveis”, afirmou.

COMENTE ABAIXO:
Leia Também:  Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
Notícias relacionadas:
Propaganda

Concurso

Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco

Publicados

5 dias atrás

em

7 de novembro de 2025

Por

O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições de novos alunos para o ano letivo 2026 da Escola Sesc de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Os editais completos estão disponíveis no site Sescacre.com

A Escola Sesc de Educação Infantil e Ensino Fundamental, em Rio Branco, lançou editais de processo seletivo para o ano letivo de 2025 com vagas para alunos do ensino infantil Pré I (04 anos de idade) – Serão ofertadas 40 (quarenta) vagas para preenchimento imediato nos turnos matutino e vespertino, e 20 vagas para cadastro de reserva. E Pré II (05 anos de idade) – Serão sorteadas 20 (vinte) vagas para cadastro de reserva.

As inscrições acontecem a partir de 10 de novembro e encerram no dia 17 de novembro de 2025 e a seleção será feita pela modalidade sorteio.

Para o Ensino Fundamental as vagas serão disponibilizadas conforme abaixo:

1° ano (06 anos de idade) – Serão sorteadas 18 (dezoito) vagas para preenchimento imediato e 20 (vinte) vagas para cadastro de reserva.

Leia Também:  Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco

2° ano – Serão sorteadas 12 (doze) vagas para preenchimento imediato e 20 (vinte) vagas para cadastro de reserva.

3° ano – Serão sorteadas 04 (quatro) vagas para preenchimento imediato e 10 (dez) vagas para cadastro de reserva.

4° ano – Serão sorteadas 20 (vinte) vagas para cadastro de reserva.

5° ano – Serão sorteadas 20 (vinte) vagas para cadastro de reserva.

Inscrição

Para fazer a inscrição, os pais ou responsáveis devem ler o edital e comparecer à escola Sesc, localizada na Rua Lauro Julião, nº 24 – Bairro Jardim Manoel Julião, Rio Branco-Acre, no período das 7h às 11h e 13h às 17h.

Entre as exigências para concorrer às vagas é ter 4 anos completos até 31 de março de 2026 para o ensino infantil, e 6 anos para o ensino fundamental, e ser dependente de comerciário e estar com a credencial (carteira) Sesc atualizada.

O sorteio das vagas está previsto para ocorrer no dia 21 de novembro e a divulgação do resultado sai no dia 28 conforme os editais.  

Leia Também:  Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco

Confira os editais completos no site Sescacre.com

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política9 minutos atrás

Vereador Joabe Lira esclarece suspensão de sessão e prevê avanço nas votações orçamentárias em Rio Branco

Vetos imprecisos levam à suspensão de sessão; Joabe Lira presta esclarecimentos. O presidente da Câmara de Rio Branco, vereador Joabe...
Política3 horas atrás

Startup acreana é selecionada entre as 10 que passarão nove meses em Portugal com apoio de Jorge Viana e da ApexBrasil

Numa parceria que levou 380 startups ao Web Summit 2025 de Lisboa, o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, e o...
Política20 horas atrás

“Não estamos preparados para a crise climática”, diz deputada Socorro Neri ao comentar desconhecimento sobre a COP30

“A maioria sente na pele, mas não está preparada para lidar com a crise climática”, diz Socorro Neri  Em plena...

POLÍCIA

Polícia4 dias atrás

Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil

Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente...
Polícia5 dias atrás

Polícia Federal realiza operação contra garimpo ilegal na Terra Indígena Tubarão Latundê, em Rondônia

Garimpo ilegal é alvo de operação da PF e Ibama em Rondônia – Foto: Polícia Federal A Polícia Federal deflagrou...
Polícia1 semana atrás

Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar

Caso de jovens mortos em Brasileia volta aos holofotes após reportagem nacional – Foto: Reprodução/ Reportagem do Domingo Uma reportagem...

EDUCAÇÃO

Educação6 horas atrás

Estudantes da Escola José Hassem participam de visita ao Apiário Bom Destino através do Projeto “A União Faz a Vida”

Os estudantes atípicos da Escola José Hassem Hall Filho viveram uma experiência marcante durante uma visita ao Apiário Bom Destino,...
Educação22 horas atrás

Prefeitura de Assis Brasil realiza jantar de reconhecimento aos professores pelo trabalho no SAEB

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um jantar especial de reconhecimento aos professores...
Educação5 dias atrás

Creche Maria Lucides encerra Projeto de Leitura com apresentações e participação das famílias

A Creche Maria Lucides promoveu, na tarde desta sexta-feira (7), um evento especial para marcar o encerramento do Projeto de...

CONCURSO

Concurso4 horas atrás

Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC

Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Concurso5 dias atrás

Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco

O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Concurso2 meses atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...

ESPORTE

Esporte16 horas atrás

Gerência de Esporte de Brasiléia, Clebson Venâncio, anuncia primeiro Torneio de Bets na Praia do Izidório

Brasileia está de parabéns com primeiro Torneio de Bets na Praia do Izidório. A cidade de Brasiléia se prepara para...
Esporte21 horas atrás

Criada pelo prefeito Zequinha Lima, a corrida da virada 2025 em Cruzeiro do Sul terá 750 vagas

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai disponibilizar 750 vagas para a Corrida da Virada 2025. A decisão...
Esporte1 dia atrás

Rodrigues Alves dá início ao Campeonato Rodriguense de Futsal 2025 com grande festa esportiva

A Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, por meio do Departamento de Esportes a grande abertura do Campeonato Rodriguense de Futsal...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS