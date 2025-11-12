Concurso
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom
A Prefeitura de Santa Rosa do Purus, em parceria com o Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnologia (IEPTEC) e com o gabinete do deputado estadual Tanízio Sá, anunciou a oferta de quatro cursos gratuitos voltados à formação profissional dos moradores do município. A iniciativa reforça o compromisso da gestão em ampliar oportunidades e fortalecer a mão de obra local.
Serão disponibilizadas 42 vagas distribuídas entre as áreas de carpintaria, eletricista básica, operador de máquinas pesadas e mecânica de máquinas pesadas. Os cursos contemplam desde habilidades manuais até capacitações mais técnicas, permitindo que jovens e adultos tenham acesso a novos caminhos no mercado de trabalho.
As inscrições seguem abertas de 5 a 7 de novembro e devem ser realizadas presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social. Podem participar moradores maiores de 18 anos que desejam aprimorar seus conhecimentos ou buscar novas oportunidades profissionais.
O chefe de gabinete, Pablo Sá, destacou a relevância da ação. “Essa iniciativa é fundamental para preparar nossos moradores para o mercado de trabalho. Em nome da prefeitura, agradeço ao IEPTEC e ao deputado Tanízio Sá pela parceria que torna esses cursos possíveis”, afirmou.
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições de novos alunos para o ano letivo 2026 da Escola Sesc de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Os editais completos estão disponíveis no site Sescacre.com
A Escola Sesc de Educação Infantil e Ensino Fundamental, em Rio Branco, lançou editais de processo seletivo para o ano letivo de 2025 com vagas para alunos do ensino infantil Pré I (04 anos de idade) – Serão ofertadas 40 (quarenta) vagas para preenchimento imediato nos turnos matutino e vespertino, e 20 vagas para cadastro de reserva. E Pré II (05 anos de idade) – Serão sorteadas 20 (vinte) vagas para cadastro de reserva.
As inscrições acontecem a partir de 10 de novembro e encerram no dia 17 de novembro de 2025 e a seleção será feita pela modalidade sorteio.
Para o Ensino Fundamental as vagas serão disponibilizadas conforme abaixo:
1° ano (06 anos de idade) – Serão sorteadas 18 (dezoito) vagas para preenchimento imediato e 20 (vinte) vagas para cadastro de reserva.
2° ano – Serão sorteadas 12 (doze) vagas para preenchimento imediato e 20 (vinte) vagas para cadastro de reserva.
3° ano – Serão sorteadas 04 (quatro) vagas para preenchimento imediato e 10 (dez) vagas para cadastro de reserva.
4° ano – Serão sorteadas 20 (vinte) vagas para cadastro de reserva.
5° ano – Serão sorteadas 20 (vinte) vagas para cadastro de reserva.
Inscrição
Para fazer a inscrição, os pais ou responsáveis devem ler o edital e comparecer à escola Sesc, localizada na Rua Lauro Julião, nº 24 – Bairro Jardim Manoel Julião, Rio Branco-Acre, no período das 7h às 11h e 13h às 17h.
Entre as exigências para concorrer às vagas é ter 4 anos completos até 31 de março de 2026 para o ensino infantil, e 6 anos para o ensino fundamental, e ser dependente de comerciário e estar com a credencial (carteira) Sesc atualizada.
O sorteio das vagas está previsto para ocorrer no dia 21 de novembro e a divulgação do resultado sai no dia 28 conforme os editais.
Confira os editais completos no site Sescacre.com
