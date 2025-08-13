Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde

Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia a dia; inscrições podem ser feitas até o dia 31 de agosto.

Médicos e estudantes de medicina de todo o país já podem se inscrever gratuitamente no Curso de Inteligência Artificial na Medicina, desenvolvido pela Afya, maior hub de educação e tecnologia para a prática médica do país, em colaboração com a Microsoft. A iniciativa oferece conteúdos práticos e atualizados para apoiar profissionais na adoção da IA em diferentes contextos clínicos, desde o aprimoramento de diagnósticos até a personalização de tratamentos e a automação de rotinas administrativas.

Destinadas a profissionais em todas as etapas da carreira, as aulas são ministradas por médicos de referência no tema, como Eduardo Lapa, cardiologista e professor com formação em IA na Saúde pelo MIT; Thiago Liguori, cardiologista, fundador e CEO da Turi e LinkedIn Top Voice; e Guilherme Carneiro, oftalmologista e coordenador do curso.

“A inteligência artificial já está promovendo uma transformação significativa na medicina. Diante desse cenário, a Afya decidiu democratizar o acesso a esse conhecimento para que todos os médicos e estudantes de medicina possam estar preparados para essa nova realidade. Nosso desejo é que este curso seja o ponto de partida, despertando o interesse dos profissionais e incentivando uma busca contínua por atualização e aprofundamento na área”, explica Denis Del Bianco, vice-presidente de Educação Continuada da Afya.

O conteúdo é 100% online e não exige conhecimento prévio em tecnologia ou programação. “Este curso, o primeiro no país criado por médicos para médicos, reúne informações confiáveis e práticas para apoiar, com segurança, a atualização dos médicos no exercício da profissão”, destaca Del Bianco. As inscrições podem ser realizadas gratuitamente até 31 de agosto no site da Afya.

Para Gustavo Meirelles, vice-presidente Médico da Afya, compreender os melhores usos da IA é essencial para a prática segura. “A inteligência artificial vem remodelando a forma como médicos conduzem diagnósticos, definem terapias e acompanham pacientes. Mais do que tendência, é uma realidade que exige preparo técnico, senso crítico e atualização constante para que a tecnologia seja, de fato, uma aliada da saúde dos pacientes e da qualidade de vida do médico”, afirma.

O Curso de IA na Medicina se soma a outras ações da Afya com foco na qualidade da formação médica. No início deste mês, a companhia lançou o Afya Play, plataforma digital que disponibiliza mais de 5.000 conteúdos de forma gratuita para complementar os estudos dos alunos de medicina de faculdades públicas e privadas.

Afya em Cruzeiro do Sul

Em Cruzeiro do Sul, a atuação da Afya se destaca pela contribuição direta à formação de profissionais da saúde na região Norte do país. Com presença consolidada no município por meio de sua instituição de ensino superior, a companhia é reconhecida pela qualidade acadêmica, estrutura moderna e incentivo à inovação na educação médica.

Sobre a Afya

A Afya, maior hub de educação e tecnologia para a prática médica no Brasil, reúne 38 Instituições de Ensino Superior em todas as regiões do país, 33 delas com cursos de medicina e 20 unidades promovendo pós-graduação e educação continuada em áreas médicas e de saúde. São 3.653 vagas de medicina autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC), com mais de 23 mil alunos formados nos últimos 25 anos. Pioneira em práticas digitais para aprendizagem contínua e suporte ao exercício da medicina, 1 a cada 3 médicos e estudantes de medicina no país utiliza ao menos uma solução digital do portfólio, como Afya Whitebook, Afya iClinic e Afya Papers. Primeira empresa de educação médica a abrir capital na Nasdaq em 2019, a Afya recebeu prêmios do jornal Valor Econômico, incluindo “Valor Inovação” (2023) como a mais inovadora do Brasil, e “Valor 1000” (2021, 2023 e 2024) como a melhor empresa de educação. Virgílio Gibbon, CEO da Afya, foi reconhecido como o melhor CEO na área de Educação pelo prêmio “Executivo de Valor” (2023). Em 2024, a empresa passou a integrar o programa “Liderança com ImPacto”, do pacto Global da ONU no Brasil, como porta-voz da ODS 3 – Saúde e Bem-Estar.

