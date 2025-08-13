Concurso
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de Convocação dos candidatos (as) aprovados (as) no Processo Seletivo Simplificado – Edital 002/ 2025 para contratação temporária.
Os convocados deverão comparecer nos dias 13, 14 e 15 de agosto de 2025, no prédio da Secretaria Municipal de Saúde (Rua Sena Madureira, nº 310, Centro – Rodrigues Alves/ AC), no horário das 07h30 às 13h30, para apresentação de documentos e tratativas de admissão, conforme orientações do edital.
É importante que o (a) candidato (a) esteja atento (a) às exigências, levando todos os documentos listados no Anexo I do edital, em original e cópia autenticada, ou original acompanhado de cópia simples para autenticação no ato, conforme as regras estabelecidas.
Quem não comparecer no prazo informado será automaticamente eliminado. Caso não tenha interesse na contratação imediata, o (a) candidato (a) poderá solicitar, uma única vez, sua alocação para o final da lista de classificados.
Todas as publicações oficiais referentes ao Processo Seletivo estão disponíveis exclusivamente no site oficial do município: Rodriguesalves.ac.gov.br
Para acessar diretamente o edital de convocação, clique aqui: 1º Edital de Convocação – PSS 002/ 2025: Rodriguesalves.ac.gov.br
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia a dia; inscrições podem ser feitas até o dia 31 de agosto.
Médicos e estudantes de medicina de todo o país já podem se inscrever gratuitamente no Curso de Inteligência Artificial na Medicina, desenvolvido pela Afya, maior hub de educação e tecnologia para a prática médica do país, em colaboração com a Microsoft. A iniciativa oferece conteúdos práticos e atualizados para apoiar profissionais na adoção da IA em diferentes contextos clínicos, desde o aprimoramento de diagnósticos até a personalização de tratamentos e a automação de rotinas administrativas.
Destinadas a profissionais em todas as etapas da carreira, as aulas são ministradas por médicos de referência no tema, como Eduardo Lapa, cardiologista e professor com formação em IA na Saúde pelo MIT; Thiago Liguori, cardiologista, fundador e CEO da Turi e LinkedIn Top Voice; e Guilherme Carneiro, oftalmologista e coordenador do curso.
“A inteligência artificial já está promovendo uma transformação significativa na medicina. Diante desse cenário, a Afya decidiu democratizar o acesso a esse conhecimento para que todos os médicos e estudantes de medicina possam estar preparados para essa nova realidade. Nosso desejo é que este curso seja o ponto de partida, despertando o interesse dos profissionais e incentivando uma busca contínua por atualização e aprofundamento na área”, explica Denis Del Bianco, vice-presidente de Educação Continuada da Afya.
O conteúdo é 100% online e não exige conhecimento prévio em tecnologia ou programação. “Este curso, o primeiro no país criado por médicos para médicos, reúne informações confiáveis e práticas para apoiar, com segurança, a atualização dos médicos no exercício da profissão”, destaca Del Bianco. As inscrições podem ser realizadas gratuitamente até 31 de agosto no site da Afya.
Para Gustavo Meirelles, vice-presidente Médico da Afya, compreender os melhores usos da IA é essencial para a prática segura. “A inteligência artificial vem remodelando a forma como médicos conduzem diagnósticos, definem terapias e acompanham pacientes. Mais do que tendência, é uma realidade que exige preparo técnico, senso crítico e atualização constante para que a tecnologia seja, de fato, uma aliada da saúde dos pacientes e da qualidade de vida do médico”, afirma.
O Curso de IA na Medicina se soma a outras ações da Afya com foco na qualidade da formação médica. No início deste mês, a companhia lançou o Afya Play, plataforma digital que disponibiliza mais de 5.000 conteúdos de forma gratuita para complementar os estudos dos alunos de medicina de faculdades públicas e privadas.
Afya em Cruzeiro do Sul
Em Cruzeiro do Sul, a atuação da Afya se destaca pela contribuição direta à formação de profissionais da saúde na região Norte do país. Com presença consolidada no município por meio de sua instituição de ensino superior, a companhia é reconhecida pela qualidade acadêmica, estrutura moderna e incentivo à inovação na educação médica.
Sobre a Afya
A Afya, maior hub de educação e tecnologia para a prática médica no Brasil, reúne 38 Instituições de Ensino Superior em todas as regiões do país, 33 delas com cursos de medicina e 20 unidades promovendo pós-graduação e educação continuada em áreas médicas e de saúde. São 3.653 vagas de medicina autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC), com mais de 23 mil alunos formados nos últimos 25 anos. Pioneira em práticas digitais para aprendizagem contínua e suporte ao exercício da medicina, 1 a cada 3 médicos e estudantes de medicina no país utiliza ao menos uma solução digital do portfólio, como Afya Whitebook, Afya iClinic e Afya Papers. Primeira empresa de educação médica a abrir capital na Nasdaq em 2019, a Afya recebeu prêmios do jornal Valor Econômico, incluindo “Valor Inovação” (2023) como a mais inovadora do Brasil, e “Valor 1000” (2021, 2023 e 2024) como a melhor empresa de educação. Virgílio Gibbon, CEO da Afya, foi reconhecido como o melhor CEO na área de Educação pelo prêmio “Executivo de Valor” (2023). Em 2024, a empresa passou a integrar o programa “Liderança com ImPacto”, do pacto Global da ONU no Brasil, como porta-voz da ODS 3 – Saúde e Bem-Estar.
Mais informações em Afya.com.br
Mais informações em ir.afya.com.br.
