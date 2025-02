Prefeitura de Cruzeiro do Sul inicia convocação de professores para início do ano letivo 2025

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul fez nesta quinta-feira, 13, a primeira Convocação dos professores aprovados no Processo Seletivo, publicado no Diário Oficial do Acre, no último dia 6 de fevereiro. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer os classificados, neste primeiro momento, serão chamados para o Ensino Infantil, Creches Urbanas e Vilas.

A contratação será feita na segunda e terça feira, dias 17 e 18 entre 8:00 e 15:00 horas na da SEMEDEL, na sede da prefeitura no bairro Miritizal. A lotação será realizada por ordem de classificação, conforme resultado do seletivo.

Os demais cargos serão convocados no decorrer da próxima semana, priorizando a contratação dos professores de ensino infantil e fundamental. Depois serão contratados os demais cargos previstos no Processo Seletivo.