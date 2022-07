Mais de mil vagas são ofertadas em 13 cursos de capacitação gratuitos na Unama em Rio Branco

Através de uma iniciativa do senador da República, Sérgio Petecão – PSD-Ac, por meios de emendas parlamentares na ordem de 16 Milhões de Reais, a reitora da UFAC – Universidade Federal do Acre, Sra. Guida Aquino, anunciou o lançamento do Edital de processo seletivo específico para ingresso no curso de Engenharia Agronômica, nos municípios de Plácido de Castro, (30 vagas), e Acrelândia, (20 Vagas).

As vagas abertas para estes municípios, serão exclusivas para moradores da região.

O prefeito, Prof. Camilo da Silva, declarou total apoio ao projeto, e não esconde a felicidade em ver, pela primeira vez, um curso de agronomia da UFAC, ser ofertado fora do Campus-Sede; Por ser um curso de operacionalização diferenciada.

As inscrições estão abertas desde o último dia 13 do mês em curso e se estenderão até o dia 30, e só poderão ser realizadas através do endereço eletrônico, Clique aqui: UFAC Edital Prograd – processo.