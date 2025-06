Inscrições para concurso da Polícia Federal são prorrogadas. As inscrições estarão abertas até 17/6

Por meio de Processo Seletivo Simplificado, a Empresa Cruzeirense de Obras Públicas, Serviços e Urbanização – ECOPS vai contratar profissionais para integrar seu quadro funcional focando na limpeza e manutenção em várias áreas do município.O edital foi publicado nesta quinta-feira -feira, 15, no Diário Oficial do Estado.

O certame disponibiliza 97 vagas imediatas, além da formação de um cadastro de reserva. As oportunidades estão distribuídas entre os cargos de servente de limpeza, roçador e rastelador com salários variando de R$ 1.518,00 a R$ 1.648,58, de acordo com a função e a localização do trabalho, em uma carga horária de 44 horas semanais. Os contratos terão caráter temporário, com duração de até 12 meses, podendo ser prorrogados por mais 12 meses.

A seleção será realizada em uma única etapa, por meio da análise curricular, que levará em consideração a escolaridade e a experiência profissional dos candidatos na área pertinente.

“O objetivo é reforçar as equipes da ECOPS para a atuação em escolas, unidades de saúde e espaços públicos, garantindo a continuidade dos serviços essenciais à população”, explicou, a diretora presidente da ECOPS, Marcelle Martins.

As inscrições estarão abertas de 16 a 20 de maio de 2025, exclusivamente pelo site www.cruzeirodosul.ac.gov.br/ecops. A taxa de inscrição é de R$ 30,00, com a possibilidade de isenção para candidatos de baixa renda, conforme especificado no edital. O resultado final será divulgado no dia 28 de maio de 2025.