Governo por meio da Secretaria de Administração divulga resultados do concurso público do Iapen

Assessoria TRT-14 – O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) publicou nesta terça-feira (17/10) um novo edital de Processo Seletivo para cadastro reserva no seu Programa de Estágio. A seleção pública será coordenada e executada pela Universidade Patativa do Assaré/UPA. As inscrições já estão abertas gratuitamente a partir de hoje, 18 de outubro de 2023 até 12 de novembro de 2023, no site da Universidade Patativa do Assaré.

As vagas são destinadas aos cursos de Graduação em Administração, Gestão Pública, Ciências Contábeis, Direito e Jornalismo/Comunicação Social, com locais de lotação especificados no edital.

Os estagiários atuarão nas instalações do TRT-14, Varas e outras dependências, de acordo com sua escolha de localidade, considerando a conveniência administrativa e a disponibilidade orçamentária. As vagas disponíveis do cadastro reserva são para Porto Velho (RO), Ariquemes (RO), Colorado do Oeste (RO), Guajará-Mirim (RO), Ji-Paraná (RO), Machadinho do Oeste (RO), Ouro Preto do Oeste (RO), Pimenta Bueno (RO), São Miguel do Guaporé (RO), Epitaciolândia (AC) e Feijó (AC).

Vagas para pessoas com deficiência, negros e pardos

Candidatos com deficiência terão 10% das vagas reservadas, enquanto candidatos autodeclarados negros ou pardos contarão com 30% das vagas. O processo seletivo compreende uma única etapa, que inclui prova objetiva e discursiva/redação realizada online.

Remuneração e carga horária

Os estagiários selecionados receberão uma bolsa auxílio no valor de R$1.250,00 por mês, além de auxílio transporte e seguro de vida coletivo. O valor da bolsa e do auxílio transporte será calculado com base na frequência mensal do estagiário, com descontos para faltas injustificadas e atrasos não compensados.

A carga horária diária será de 5 horas, totalizando 25 horas semanais. Os estagiários serão supervisionados por um membro da equipe do Tribunal, que deve possuir formação superior ou experiência na área de conhecimento do estagiário. O processo seletivo terá validade de um a dois anos, podendo ser prorrogado, conforme autorizado pelo TRT-14.

Provas

De acordo com o cronograma de atividades do processo seletivo, as provas objetivas e discursivas serão aplicadas de forma online, no dia 19 de novembro de 2023, das 15h às 18h (horário de Brasília). Gabaritos preliminares das provas serão publicados em 20 de novembro de 2023, com possibilidade de recursos.

O resultado definitivo está previsto para ser divulgado em 12 de janeiro de 2024. A partir daí, o prazo para convocação ficará a cargo do TRT da 14ª Região.