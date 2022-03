Curso de formação: Defensores participam de atendimento jurídico na penitenciária Antônio Amaro

Concurso da Controladoria-Geral da União soma 375 vagas de nível médio e superior. Salários chegam a R$ 19.197 – Foto: Reprodução

Ache Concursos – Seguem abertas até o dia 1º de fevereiro as inscrições para participar do concurso CGU 2022. Após o Ministério da Economia autorizar no dia 27 de julho do ano passado a realização de um novo concurso público no órgão, a CGU divulgou no dia 23 de dezembro no Diário Oficial da União as normas da seleção que irá preencher 375 vagas imediatas em cargos do quadro de pessoal efetivo da Controladoria-Geral da União.

As vagas serão para lotação em 7 estados do país (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins) e também no Distrito Federal.

Veja um resumo do novo concurso da CGU:

375 vagas no total: 300 para o cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle e 75 vagas para Técnico Federal de Finanças e Controle.

Salários de R$ 7.283,31 para Técnico e de R$ 19.197,06 para Auditor

Lotação: As 375 vagas são para os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Distrito Federal.

Inscrição: de 3 de janeiro a 1° de fevereiro de 2022 com taxas de R$ 120 para Auditor e R$ 80 para Técnico

Prova objetiva marcada para 20 de março de 2022.

O concurso terá etapas de prova objetiva, prova discursiva, perícia médica dos candidatos que se declararem com deficiência e heteroidentificação dos candidatos que se declararem negros.

As inscrições no concurso seguem até o dia 1º de fevereiro e devem ser feitas pelo site da FGV. Veja o edital de abertura do concurso CGU.

Das 300 vagas para Auditor Federal de Finanças e Controle, serão 126 para Auditoria e Fiscalização, 80 para área de Tecnologia da Informação, 40 vagas para Contabilidade Pública e Finanças e 54 vagas para especialidade de Correição e Combate à Corrupção.

O concurso terá prova objetiva e prova discursiva para todos os cargos, etapa marcada para o dia 20 de março de 2022.

No Diário Oficial da União de 5 de novembro saiu a banca responsável por coordenar o novo concurso. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) ficará responsável por organizar a seleção, receber as inscrições e aplicar as provas.

Concurso CGU terá FGV na banca

No documento autorizativo constam os cargos que serão preenchidos: Auditor Federal de Finanças e Controle, de Nível Superior; e Técnico Federal de Finanças e Controle de Nível Médio.

O provimento dos cargos se dará após a adequação orçamentária e financeira da nova despesa à Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com a LDO da União.

Concurso da CGU terá 375 vagas

Serão 300 vagas para Auditor Federal de Finanças e Controle, carreira que pede nível superior e tem salário inicial de R$ 19.197,06.

As outras 75 vagas serão para Técnico Federal de Finanças e Controle, de Nível Intermediário, que possuem remuneração de R$ 7.283,31. Os dois cargos recebem ainda auxílio alimentação de R$ 458,00 e auxílio saúde de R$ 321,00.

Veja a autorização do concurso, na íntegra:

Concurso CGU é autorizado – Fonte: Diário Oficial

Nas redes sociais, o Ministro da CGU, Wagner Rosário, respondeu algumas dúvidas dos candidatos. Ele confirmou que as vagas do novo concurso serão apenas para lotação no Distrito Federal e em estados da região Norte do país.

Sobre a aplicação das provas em todas as capitais, o ministro respondeu apenas que o órgão estava “analisando a possibilidade”.

Agora, com o edital divulgado, as provas foram confirmadas para aplicação nas cidades de Brasília (DF), Porto Alegre (RS), Recife (PE), São Paulo (SP) e em todas as capitais da Região Norte do país: Rio Branco (AC), Manaus (AM), Macapá (AP), Belém (PA), Porto Velho (RO), Boa Vista (RR) e Palmas (TO).

Último concurso

O último concurso da CGU ocorreu lá em 2012, há 9 anos, e teve coordenação da extinta ESAF. Na ocasião, foram abertas 250 vagas para o cargo de Analista de Finanças e Controle.

As vagas daquele concurso foram distribuídas entre as áreas Administrativa, Correição, Comunicação Social, Auditoria e Fiscalização e Tecnologia da Informação. Os cargos exigiam nível superior na área do cargo e tinham remuneração de R$ 12.960,77.

Os aprovados e nomeados foram lotados no Órgão Central em Brasília, e nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, conforme opção marcada no ato da inscrição.

A seleção dos candidatos teve as seguintes etapas de avaliação:

– Prova Objetiva 1 de Conhecimentos Básicos, de caráter eliminatório e classificatório;

– Prova Objetiva 2, de Conhecimentos Específicos, de caráter eliminatório e classificatório;

– Prova Objetiva 3, de Conhecimentos Especializados, para cada Área/Campo de Atuação;

– Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

– Sindicância de Vida Pregressa;

-Curso de Formação, de caráter eliminatório.

As provas objetivas foram aplicadas nas cidades de Belém-PA, Boa Vista-RR, Brasília-DF, Macapá-AP, Manaus-AM, Porto Velho-RO e Rio Branco-AC em junho de 2012.

Ficha do concurso CGU

Vagas: 375;

Cargos: Auditor Federal (300) e Técnico Federal de Finanças e Controle (75);

Escolaridade: Nível médio e superior;

Salários: R$ 7.283,31 e R$ 19.197,06;

Banca: FGV

Autorização (27 de julho) / Banca escolhida (05 de novembro)

Inscrição de 03 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022

Prova em 20 de março de 2022

Veja:

O @MinEconomia autorizou concurso público para a @CGUonline. Serão 375 vagas de níveis médio e superior. Auditores e técnicos reforçarão o trabalho de aprimoramento da gestão e de combate à corrupção no Brasil. Leia mais: https://t.co/JsxlPqqHNd — Wagner Rosário (@WRosarioCGU) July 28, 2021

Clique aqui e veja outras formas de contribuir

Chave Pix: 219773414351

Apoiar o 3 de Julho é lutar pela democracia no Brasil

E Veja Também no 3 de Julho Brasil 24 Horas

Veja o Vídeo Abaixo: O internauta Hedislandes Gadelha, conhecido por suas publicações polêmicas, gravou um vídeo em frente a Sede da Polícia Federal, onde na oportunidade fez graves denúncias envolvendo a Verba do Sistema Único de Saúde (SUS); a secretária de saúde de Estado, Paula Mariano e a empresa responsável pelo serviço de Ortopedia do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB) MedTrauma.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter: 3 de Julho Notícias

Youtube: 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook: 3 de Julho Notícias

Página do Instagram: 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.