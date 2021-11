CAU/AC abre as inscrições para Semana de Arquitetura e Urbanismo

Já com seus diplomas em mãos, os formandos comemoraram a conclusão dos cursos -Foto: Assessoria Ieptec

Assessoria – O Governo do Acre, por meio do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica – Ieptec/Dom Moacyr, com execução dos cursos pela Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha, e apoio do Centro de Educação Profissional e Tecnológica (Cept) João de Deus que fica localizado no município, diplomou onze formandos do Curso Técnico em Enfermagem, e mais onze do Curso Técnico em Análises Clínicas.

Além dos familiares dos formandos, participaram da solenidade o presidente do Ieptec, Francineudo Costa, o professor e assessor Francisco Alves, representando o prefeito de Plácido de Castro, Camilo Silva, as coordenadoras dos cept’s Maria Moreira e João de Deus, Aldenice Ferreira e Rose Barlatti, além de representantes da secretaria de educação e Sinteac.

Momento em que os formandos faziam o juramento perante o público presente – Foto: Assessoria Ieptec

Segundo Aldenice Ferreira, essa formatura foi muito aguardada, já que a duração dos cursos precisou ser prolongada por conta do período pandêmico. “Estamos realizando um sonho que não é só desses formandos, mas nosso também, por poder contribuir com a educação profissionalizante no estado do Acre. Esses cursos duram, em média, dois anos e meio, mas devido a situação de pandemia onde, por questão de segurança, não podíamos colocar os nossos educandos em campo de estágio, a formação acabou se estendendo por mais tempo. Agora o mercado de trabalho já pode absorver essa mão de obra que recebeu uma capacitação de qualidade pelo Governo do Estado, por meio do Ieptec e seus centros parceiros”, comemorou a coordenadora da Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha.

Francineudo Costa entregando o diploma ao formando do curso de Análises Clínicas – Foto: Assessoria Ieptec

Para Francineudo Costa, momentos como esse refletem a dedicação que o Governador Gladson Cameli tem com a educação profissional e técnica em nosso estado. “Encerramos hoje mais uma etapa com a conclusão desses cursos, onde 22 profissionais agora se encontram preparados para ingressar no mundo do trabalho. O sentimento é de gratidão e de dever cumprido, atendendo um compromisso do Governador Gladson Cameli de continuar expandindo e democratizando a educação profissional no estado”, disse o presidente do Ieptec/Dom Moacyr.

Durante a solenidade foi possível observar a alegria dos formandos em receber seus diplomas, o que proporcionou momentos marcantes para todos que estavam presentes. O sentimento de gratidão foi relatado em palavras pelo formando do curso de Análises Clínicas, João Paulo Silva. “Apesar de toda dificuldade que enfrentamos devido a pandemia, está recebendo meu diploma hoje é uma alegria enorme. Já tenho até algumas propostas de trabalho, e vou também me preparar para concursos. Agradeço ao Governo do Estado e ao Ieptec por me proporcionarem essa oportunidade, já que eu não teria condições financeiras de realizar esse curso”, disse o diplomando.

A coordenadora da Escola Maria Moreira, Aldenice Ferreira, entregando o diploma a uma formanda do curso de Análises Clínicas – Foto: Assessoria Ieptec

