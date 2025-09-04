Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Concurso

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Publicados

4 de setembro de 2025

Concurso

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025.

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, informa que estão abertas as inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão 2025. A iniciativa integra a programação oficial do Festival de Praia 2025, que acontecerá nos dias 12, 13 e 14 de agosto, na Praia do Izidorio.

O concurso tem como objetivo valorizar a beleza, a diversidade e o potencial turístico da região, fortalecendo ainda mais a identidade cultural de Brasiléia. Além disso, a proposta busca tornar o evento inclusivo e representativo, abrindo espaço para que jovens possam mostrar seu talento, carisma e autenticidade.

Podem participar do concurso jovens de todos os bairros e comunidades do município. As inscrições são gratuitas e estão sendo realizadas presencialmente no Centro Cultural de Brasiléia, em horário comercial.

O Garota & Garoto Verão já é um dos momentos mais esperados do Festival de Praia, atraindo grande público e incentivando a participação da juventude local. A escolha dos vencedores será feita durante o evento, em meio a uma programação recheada de atividades culturais, esportivas e musicais, que prometem movimentar a cidade e atrair turistas de toda a região.

Leia Também:  Prefeitura de Porto Acre anuncia abertura de concurso com 55 vagas

A Prefeitura reforça o convite para que os jovens interessados se inscrevam e participem deste momento especial, que celebra não apenas a beleza, mas também o espírito alegre e acolhedor de Brasiléia.

COMENTE ABAIXO:
Notícias relacionadas:
Propaganda

Concurso

Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião

Publicados

2 semanas atrás

em

22 de agosto de 2025

Por

Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv

O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião (PPA). As matrículas podem ser feitas até o dia 30 de agosto, diretamente pela Secretaria do Aeroclube, pelo WhatsApp (69) 99264-7903.

As aulas teóricas estão previstas para começar em agosto, no período da manhã, de segunda a sexta-feira. O curso tem duração aproximada de três meses e inclui disciplinas como Regulamento de Tráfego Aéreo, Meteorologia, Navegação, Teoria de Voo e Conhecimentos Técnicos.

Após aprovação na prova teórica da Anac, os(as) alunos(as) iniciam a etapa prática com, no mínimo, 40 horas de voo em aeronaves modelo Aero Boero AB-115. Ao final, passam pelo voo de check com instrutor credenciado.

Para se inscrever, é necessário ter no mínimo 17 anos, Ensino Fundamental completo e, no caso dos homens, apresentar documento militar. O curso é o primeiro passo para quem deseja seguir carreira como piloto comercial.

Leia Também:  Universidade Federal do Acre abre concurso com seis vagas para técnico administrativo

O Aeroclube de Rondônia, homologado pela Anac, é referência em qualidade e segurança na formação de pilotos.

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política3 dias atrás

Vídeo mostra ônibus escolar atolado em ramal de Bujari e escancara descaso do prefeito Padeiro, que disse não faltar dinheiro, máquinas e pessoal

Situação no Ramal Linha Nova revolta moradores: bastou uma chuva de verão para interromper o tráfego; população teme isolamento total...
Política3 dias atrás

XXII Semana Florestal da Ufac tem participação de Jorge Viana em palestra sobre o protagonismo da Amazônia na geração de renda

Semana Florestal da Ufac tem participação de Jorge Viana em palestra magna sobre bioeconomia – Foto: Reprodução/ Ip.gov Teve início...
Política3 dias atrás

Bocalom e Eracides vão torrar R$ 480 mil em aluguel de caminhonete quando poderiam comprar uma nova por menos da metade do valor

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, autorizou um contrato no valor de R$ 480 mil para o aluguel de...

POLÍCIA

Polícia5 dias atrás

Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima

Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia6 dias atrás

Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas

Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia2 semanas atrás

Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul

Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...

EDUCAÇÃO

Educação2 dias atrás

Prefeitura de Assis Brasil lança Programa de Escola em Tempo Integral com grande solenidade

Na noite desta segunda-feira(01), a Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a solenidade de...
Educação4 dias atrás

Escola Francisco Germano no Km 68 realiza “Dia da Família na Escola” com presença do prefeito Carlinhos do Pelado

Fotos: Secom A Escola Nucleada Francisco Germano, localizada no Km 68, zona rural de Brasileia, realizou neste sábado (30), uma...
Educação6 dias atrás

Brasiléia sedia III Encontro Estadual do Conselho de Alimentação Escolar do Acre (CAE/AC)

Foto: Gennoci Nascimento (Verônica Rodrigues) – O município de Brasiléia recebeu, nesta quinta-feira (28), o III Encontro Estadual do Conselho...

CONCURSO

Concurso31 minutos atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Concurso2 semanas atrás

Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião

Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
Concurso3 semanas atrás

Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde

A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...

ESPORTE

Esporte1 hora atrás

Prefeitura de Assis Brasil promove abertura oficial do Campeonato Master e campeonato Feminino de futsal

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou nesta quarta-feira(03) a abertura oficial de duas importantes...
Esporte17 horas atrás

Com vitória sobre o Aquarela, São Cristóvão Sub-17 levanta o troféu da Copa Cidade de Brasiléia

São Cristóvão Sub-17 conquista título da Copa Cidade de Brasiléia A equipe São Cristóvão Sub-17 escreveu seu nome na história...
Esporte2 dias atrás

Município de Porto Walter terá campeonato feminino com premiação de mais de R$37 mil reais

A Prefeitura de Porto Walter anunciou a abertura das inscrições para o 10º Campeonato Feminino Portovaltense de Futebol, uma das...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS