Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025.

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, informa que estão abertas as inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão 2025. A iniciativa integra a programação oficial do Festival de Praia 2025, que acontecerá nos dias 12, 13 e 14 de agosto, na Praia do Izidorio.

O concurso tem como objetivo valorizar a beleza, a diversidade e o potencial turístico da região, fortalecendo ainda mais a identidade cultural de Brasiléia. Além disso, a proposta busca tornar o evento inclusivo e representativo, abrindo espaço para que jovens possam mostrar seu talento, carisma e autenticidade.

Podem participar do concurso jovens de todos os bairros e comunidades do município. As inscrições são gratuitas e estão sendo realizadas presencialmente no Centro Cultural de Brasiléia, em horário comercial.

O Garota & Garoto Verão já é um dos momentos mais esperados do Festival de Praia, atraindo grande público e incentivando a participação da juventude local. A escolha dos vencedores será feita durante o evento, em meio a uma programação recheada de atividades culturais, esportivas e musicais, que prometem movimentar a cidade e atrair turistas de toda a região.

A Prefeitura reforça o convite para que os jovens interessados se inscrevam e participem deste momento especial, que celebra não apenas a beleza, mas também o espírito alegre e acolhedor de Brasiléia.