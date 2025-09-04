Concurso
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Concurso
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025.
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, informa que estão abertas as inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão 2025. A iniciativa integra a programação oficial do Festival de Praia 2025, que acontecerá nos dias 12, 13 e 14 de agosto, na Praia do Izidorio.
O concurso tem como objetivo valorizar a beleza, a diversidade e o potencial turístico da região, fortalecendo ainda mais a identidade cultural de Brasiléia. Além disso, a proposta busca tornar o evento inclusivo e representativo, abrindo espaço para que jovens possam mostrar seu talento, carisma e autenticidade.
Podem participar do concurso jovens de todos os bairros e comunidades do município. As inscrições são gratuitas e estão sendo realizadas presencialmente no Centro Cultural de Brasiléia, em horário comercial.
O Garota & Garoto Verão já é um dos momentos mais esperados do Festival de Praia, atraindo grande público e incentivando a participação da juventude local. A escolha dos vencedores será feita durante o evento, em meio a uma programação recheada de atividades culturais, esportivas e musicais, que prometem movimentar a cidade e atrair turistas de toda a região.
A Prefeitura reforça o convite para que os jovens interessados se inscrevam e participem deste momento especial, que celebra não apenas a beleza, mas também o espírito alegre e acolhedor de Brasiléia.
Concurso
Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião
Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv
O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião (PPA). As matrículas podem ser feitas até o dia 30 de agosto, diretamente pela Secretaria do Aeroclube, pelo WhatsApp (69) 99264-7903.
As aulas teóricas estão previstas para começar em agosto, no período da manhã, de segunda a sexta-feira. O curso tem duração aproximada de três meses e inclui disciplinas como Regulamento de Tráfego Aéreo, Meteorologia, Navegação, Teoria de Voo e Conhecimentos Técnicos.
Após aprovação na prova teórica da Anac, os(as) alunos(as) iniciam a etapa prática com, no mínimo, 40 horas de voo em aeronaves modelo Aero Boero AB-115. Ao final, passam pelo voo de check com instrutor credenciado.
Para se inscrever, é necessário ter no mínimo 17 anos, Ensino Fundamental completo e, no caso dos homens, apresentar documento militar. O curso é o primeiro passo para quem deseja seguir carreira como piloto comercial.
O Aeroclube de Rondônia, homologado pela Anac, é referência em qualidade e segurança na formação de pilotos.
Zequinha Lima assina Ordem de Serviço de asfaltamento de Travessa no Bairro Nossa Senhora das Graças
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Prefeitura de Assis Brasil realiza palestra especial com foco na juventude, em alusão ao Setembro Amarelo
Prefeitura de Rodrigues Alves promove palestra educativa sobre queimadas e primeiros socorros
Senador Alan Rick vistoria obras em Rio Branco e anuncia novos investimentos para a cidade
POLÍTICA
Vídeo mostra ônibus escolar atolado em ramal de Bujari e escancara descaso do prefeito Padeiro, que disse não faltar dinheiro, máquinas e pessoal
Situação no Ramal Linha Nova revolta moradores: bastou uma chuva de verão para interromper o tráfego; população teme isolamento total...
XXII Semana Florestal da Ufac tem participação de Jorge Viana em palestra sobre o protagonismo da Amazônia na geração de renda
Semana Florestal da Ufac tem participação de Jorge Viana em palestra magna sobre bioeconomia – Foto: Reprodução/ Ip.gov Teve início...
Bocalom e Eracides vão torrar R$ 480 mil em aluguel de caminhonete quando poderiam comprar uma nova por menos da metade do valor
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, autorizou um contrato no valor de R$ 480 mil para o aluguel de...
POLÍCIA
Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima
Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas
Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Assis Brasil lança Programa de Escola em Tempo Integral com grande solenidade
Na noite desta segunda-feira(01), a Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a solenidade de...
Escola Francisco Germano no Km 68 realiza “Dia da Família na Escola” com presença do prefeito Carlinhos do Pelado
Fotos: Secom A Escola Nucleada Francisco Germano, localizada no Km 68, zona rural de Brasileia, realizou neste sábado (30), uma...
Brasiléia sedia III Encontro Estadual do Conselho de Alimentação Escolar do Acre (CAE/AC)
Foto: Gennoci Nascimento (Verônica Rodrigues) – O município de Brasiléia recebeu, nesta quinta-feira (28), o III Encontro Estadual do Conselho...
CONCURSO
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião
Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
ESPORTE
Prefeitura de Assis Brasil promove abertura oficial do Campeonato Master e campeonato Feminino de futsal
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou nesta quarta-feira(03) a abertura oficial de duas importantes...
Com vitória sobre o Aquarela, São Cristóvão Sub-17 levanta o troféu da Copa Cidade de Brasiléia
São Cristóvão Sub-17 conquista título da Copa Cidade de Brasiléia A equipe São Cristóvão Sub-17 escreveu seu nome na história...
Município de Porto Walter terá campeonato feminino com premiação de mais de R$37 mil reais
A Prefeitura de Porto Walter anunciou a abertura das inscrições para o 10º Campeonato Feminino Portovaltense de Futebol, uma das...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque7 dias atrás
Prefeito Bocalom recusa vans odontológicas gratuitas do Governo Federal e mantém contrato milionário suspeito em Rio Branco
-
Tudo sobre Política7 dias atrás
Deputada Maria Antonia cobra instalação de agência da Caixa Econômica Federal em Mâncio Lima
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Ex-deputada Mara Rocha reafirma pré-candidatura ao Senado e garante apoio de Alan Rick e Roberto Duarte
-
Tudo sobre Política7 dias atrás
Epitaciolândia participa de capacitação sobre a Metodologia do Selo UNICEF 2025-2028 e do 1º Fórum Comunitário