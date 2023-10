Queimadas já destruíram mais de 300 hectares em Assis Brasil, causando prejuízos para a produção

Foto: Arquivo IBAMA, Prevfogo

Em Assis Brasil, as queimadas já destruíram mais de 300 hectares, incluído pastagem, floresta secundária e primária. A maior área atingida pelas chamas foi a reserva Extrativista Chico Mendes.

Estamos em uma época em que o Brasil tem sofrido com o Aquecimento Global, as cheias em algumas regiões e seca em outras. Esses efeitos climáticos causam grande impacto ao meio ambiente.

No estado do Amazonas temos visto diariamente os danos causados, peixes tem morrido diariamente devido as temperaturas elevadas das águas dos rios.

No Acre a situação de seca tem reduzido o abastecimento de água na capital Acreana e por esse motivo o Governo do Acre decretou na sexta-feira 6, a existência de circunstância anormal, caracterizada como situação de emergência. A medida foi tomada em resposta ao cenário de extrema seca.

No município de Assis Brasil, localizado na tríplice fronteira com Peru e Bolívia, distante 340 km da capital acreana Rio Branco, a população tem sofrido com os incêndios florestais intencionais ou por descuido do homem, uma destas áreas esta localizando na Reserva Extrativista Chico Mendes no ramal do Recife, Maloca, porém existem outros focos de incêndios nos ramais Bom Jardim, km 88 e no ramal 18, Sol a Sol.

Nesta segunda-feira 9, as equipes completam seis dias de combate intensivo aos incêndios no ramal do Recife, trabalho realizado com aproximadamente 20 homens da brigada do Corpo de Bombeiros, IBAMA, Prevfogo, Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Civil Municipal.

Os trabalhos de enfrentamento objetivam conter os avanços do fogo que na última imagem de satélite realizada no dia 6 de outubro, já tinha destruído 131 hectares de pastagem, tendo em vista que o satélite só mede área aberta. Os focos dentro da floresta são imensos destruído pastagens de floresta secundária e primária.

Para o coordenador da Defesa Civil Municipal, Sgt Albuquerque, as queimadas tem causado grandes prejuízos. “Estamos indo para o sexto dia de combate aos incêndios nesta região do ramal do Recife, no quarto dia conseguimos controlar durante o dia, só que vêm um vento e as chamas voltam a consumir tudo que vem pela frente. Os moradores tem ajudado as equipes e vamos receber mais reforços. Já tem focos de incêndios em outros ramais, são mais de 10 focos em Assis Brasil, então pedimos encarecidamente a colaboração da população, tanto da zona rural quanto da cidade. Vamos evitar tocar fogo mesmo que seja para agricultura vamos esperar uma chuva”, destacou.

Preocupado com o que vem ocorrendo em Assis Brasil o prefeito Jerry Correia, convocou uma reunião de emergência no domingo dia 8, em seu gabinete para tratar sobre os incêndios na região. “Reunimos todos que estão no combate aos incêndios em nosso município, estamos preocupados, pois, ainda estamos em um período muito seco, e precisamos reforçar nossa equipe que já vai para o sexto dia de combate, eles já estão exaustos com os trabalhos que vem fazendo no ramal do Recife. A prefeitura vai buscar mais apoio para que seja controlado no menor tempo possível esses incêndios, e pedimos a colaboração da população para que nos ajude e evite queimadas nesta época de seca, temos visto os prejuízos pela Amazônia causados pela seca deste ano”, enfatizou o prefeito.

As consequências das queimadas, de modo geral, são prejudiciais, tanto ao meio ambiente quanto à saúde humana. De forma direta, as queimadas geram destruição ambiental dos biomas e áreas que elas afetam, também emitem gases poluentes e fumaça, que causam mal à saúde do ser humano, quando inalados imediatamente.

Outras doenças respiratórias podem ser desenvolvidas pelo contato direto com esses gases, como: bronquite, sinusite, rinite e falta de ar principalmente das crianças e idosos. As equipes que estão em combate utilizam bombas costais, abafadores, enxadas, terçados, soprador, moto-serras, pinga fogo, carreta de combate a incêndio florestal, caminhonete e outros.