Por que caminhar por uma floresta de pinheiros é revigorante? Ele contêm um terpeno chamado limoneno

O Cheiro do pinheiro é refrescante devido a certos produtos químicos voláteis, chamados terpenos, que são produzidos pelo pinheiro. Alguns desses terpenos críticos são pineno e limoneno. Esses cheiros são refrescantes e têm vários benefícios para a saúde associados a eles.

Lembra daquela sensação revigorante de sair para escolher uma árvore de Natal? Isso é apenas o ‘espírito do Natal’ ou algo mais … científico? Não há como negar que um cheiro de pinho fresco flutuando pela casa é uma das melhores partes do Natal, mas você sabia que o que está sentindo é o composto exato presente nos produtos de canabidiol (CBD) ! Você está sentindo o cheiro de terpenos pairando no ar.

O que são terpenos?

Os terpenos são um grupo de compostos orgânicos que ocorrem naturalmente e são abundantemente encontrados em frutas, vegetais e flores. Eles dão às plantas sua fragrância, sabor e pigmento. Sem saber, provamos terpenos milhões de vezes, seja em uma mordida de manga ou em uma salada Caprese fresca recheada com tomate, manjericão e mussarela.

Acima de tudo, os terpenos são procurados para suas aplicações medicinais. Em 2013 , os pesquisadores descobriram que uma certa classe de terpenos chamados sesquiterpenos pode ser usada para tratar a malária, infecções bacterianas e enxaquecas. Outros estudos descobriram sua aplicação na cicatrização de feridas e doenças cardiovasculares.

Portanto, pode não ser uma surpresa que mais de 120 tipos de terpenos sejam usados ​​no canabidiol (CBD), um componente essencial da maconha medicinal. O CBD é extraído da planta do cânhamo (um primo da planta da cannabis) e por si só não causa um ‘barato’.

Um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que não há indícios de problemas de saúde pública relacionados ao uso do CBD puro e que não apresenta efeitos característicos de qualquer abuso ou potencial de dependência. Assim, o CBD tornou-se um importante medicamento para o tratamento da epilepsia, convulsões, ansiedade e diversos tipos de dores crônicas.

No entanto, nada disso realmente explica por que uma caminhada em uma floresta de pinheiros é revigorante, certo? Vamos cavar mais fundo.

Quais terpenos são responsáveis ​​pelo cheiro refrescante de pinho?

Você sabe como pode cheirar uma flor antes mesmo de chegar perto dela? Isso porque os terpenos são evaporativos, o que significa que, devido à sua estrutura minúscula, eles podem se dissociar facilmente da planta e do meio ambiente. Da mesma forma, você pode sentir o cheiro de pinheiros em uma floresta ou em casa durante o Natal.

Pinene

O terpeno exato que dá a essa conífera o perfume característico de pinho é chamado de pineno. Existem dois tipos de pineno, alfa-pineno e beta-pineno . O alfa-pineno demonstrou atividade antiinflamatória comprovada ao inibir bronquite, doença pulmonar obstrutiva crônica, edema de ouvido, inflamação da pele e osteoartrite. É um broncodilatador usado no tratamento da asma e é um dos muitos terpenos presentes no canabidiol. Na verdade, sua presença é uma das razões pelas quais o canabidiol é usado para reduzir a inflamação das vias aéreas na asma alérgica.

Limonene

Alguns tipos de pinheiros (por exemplo, eucalipto ) também contêm um terpeno adicional chamado limoneno. É um dos principais constituintes dos óleos essenciais de pinheiro e do canabidiol , o que não é nenhuma surpresa, considerando que o limoneno exala um aroma cítrico. Não é nenhum segredo que os cítricos são o pacote zen da natureza.

A pesquisa mostrou que os aromas cítricos têm um efeito positivo no bem-estar físico, mental e espiritual. No entanto, o verdadeiro ‘MVP’ aqui é o limoneno. Além de reduzir o estresse e a ansiedade, o limoneno também tem propriedades antiinflamatórias, que foram confirmadas em um estudo onde reduziu a inflamação pulmonar alérgica em camundongos.

Conseqüentemente, cheirar os terpenos transportados pelo ar ao caminhar por uma floresta de pinheiros tem o mesmo efeito que inalar óleo de CBD. Os terpenos presentes no ar são inalados, o que expande as vias respiratórias, deixando-o revigorado.

Curiosamente, a capacidade terapêutica desses terpenos não se limita apenas a combater a inflamação. Um estudo aprofundado revelou que tanto o alfa-pineno quanto o beta-pineno possuem uma ampla gama de atividades farmacológicas. Ambas as variedades de pineno apresentam propriedades antimicrobianas, antibióticas e antimaláricas. Eles também ganharam popularidade como anticonvulsivantes usados ​​para fazer medicamentos antiepilépticos. Na medicina tradicional chinesa, o óleo de agulha de pinho contendo α-pineno é usado como um agente anticâncer.

O limoneno também é um agente anticâncer popular, com um estudo de 2017 mostrando que o limoneno das pinhas pode matar as células cancerosas do pulmão. Descobriu-se que o óleo contendo limoneno é eficaz contra os três principais vírus humanos – vírus herpes simplex-1, vírus da dengue tipo 2 e vírus Junin.

Como podem cheirar fragrâncias melhorar a saúde do cérebro?

Um estudo publicado em 2008 mostrou que o cheiro também pode influenciar nossa interpretação das emoções. Alguns participantes foram expostos aos cheiros de plantas diferentes, enquanto outros não. O grupo que estava cheirando as plantas se classificou como tendo melhor humor, estado de alerta e calma em comparação com um grupo de controle. Esses resultados não foram reproduzidos quando aromas artificiais foram usados. Isso implicava que os aromas naturais podem melhorar o funcionamento emocional geral.

Em grande parte, isso é atribuído ao fato de que nosso sistema olfativo e sistemas emocionais, como o sistema límbico, interagem no cérebro.

Todas as evidências acima apóiam os benefícios do banho na floresta . O banho na floresta era visto em grande parte como uma tendência do condicionamento físico, mas, para alguns, é uma forma de ‘ecoterapia’. Originário do Japão, onde é chamado de shinrin – yoku , é baseado na teoria , que pode até ser um fato, que o tempo passado na natureza é bom para a mente e o corpo.

