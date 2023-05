Ministério Público Federal entra com ação para União garantir água potável a territórios indígenas no Acre

Segundo a superintendência do Ibama no Acre, foram desbloqueadas quatro empresas de Rio Branco e três do interior. As outras nove madeireiras pediram adiamento do prazo para apresentação de documentos, o que estendeu a duração da operação, inicialmente prevista para seguir até o dia 28 de abril.

“As empresas requereram dilação de prazo para apresentar o romaneio, ou relatórios de estoque. Conforme apresentarem, vamos fazer a segunda vistoria de conferência e análise comparativa com o Sistema DOF. Na análise, caso haja mais madeira no pátio do que consta no sistema DOF, será feita autuação e apreensão da madeira excedente. Caso o saldo do sistema seja maior, será feito o expurgo do excedente no sistema e autuação, caso ultrapasse 10% de tolerância. Em não havendo erro superior a 10%, fazemos apenas o ajuste de saldo no sistema e posterior desbloqueio”, explica a superintendente Melissa Machado.

A Operação Metaverso iniciou no dia 3 de março em todo país. Os alvos a serem fiscalizados são selecionados previamente a partir de análise de transações consideradas suspeitas, realizadas no Sistema de Documento de Origem Florestal (DOF).

Foram 16 bloqueadas 16 empresas no Acre na investigação que busca desmontar fraude para “esquentar” madeira ilegal. O esquema funciona com transferências de créditos florestais, abates ilegais, documentos falsificados para a madeira para contornar a regulamentação.

Segundo o Ibama, os créditos teriam sido gerados de forma fraudulenta com o objetivo de “legalizar” madeira extraída ilegalmente de unidades de conservação, terras indígenas, áreas públicas e propriedades privadas.

Desta forma, o Ibama vistoria os pátios dessas empresas para confirmar se os créditos virtuais que constam no Sistema Nacional de Controle de Produtos Florestais (Sinaflor) condizem com a quantidade de madeira nos pátios dessas empresas.

Oito madeireiras foram fiscalizadas em Rio Branco e as demais no interior do estado. Todas tiveram o acesso ao Sistema DOF bloqueado. Doze empresas em todo o estado foram vistoriadas e notificadas e apenas duas, segundo o Ibama, apresentaram os documentos para análise, sendo que uma delas foi autuada pela irregularidade e já foi liberada para acessar o sistema DOF. Veja mais no G1 Acre