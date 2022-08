Mais de 4 mil árvores foram cortadas em combate à praga que atinge cacau e cupuaçu em Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima

Em ação conjunta, MP faz ação de combate a incêndios em cidade no interior do Acre – Foto: Arquivo/MP-AC

Uma ação do Ministério Público Estadual (MP-AC), em conjunto com alguns órgãos municipais e estaduais desencadeou a primeira etapa da operação Foco no Fogo, na última semana, em Sena Madureira.

As equipes reunidas passaram pelo 1º e 2º Distrito do município, fazendo o trabalho educativo de cunho pedagógico, com distribuição de panfletos para alertar a população que as queimadas pode resultar até mesmo em punição civil e criminal.

A ação, de acordo com o MP, ocorre devido grandes focos de queimadas que são registrados no município nesta época do ano, e a população é orientada sobre a prática.

Conforme o MP, a ação teve um bom alcance e levou conhecimento aos moradores. Operação deve ocorrer em outras etapas, com ações mais incisivas, já em caráter repressivo.

Segundo dados do relatório da sala de situação de monitoramento hidrometeorológico do Acre, em Sena Madureira foram registrados 41 focos de queimadas, no acumulado de janeiro a 11 de agosto deste ano, com oito apenas em agosto.

O município é o quarto no estado com maior registro de focos de queimadas. Do G1 Acre

