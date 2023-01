Estação Ecológica Rio Acre é um território imprescindível para a preservação da flora e fauna do estado

“Ao longo dos últimos anos, para ser mais específico desde 2019, a gente intensificou as atividades de pesquisa depois de toda uma reestruturação e melhoria nas condições da base. A gente recebeu instituições renomadas como Instituto Butantan, que realizou pesquisa científica aqui com os répteis, mais precisamente com as serpentes peçonhentas, tivemos a visita de um pesquisador da Universidade da Flórida, dos Estados Unidos, que também esteve aqui para fazer uma revisão de uma família botânica, enfim, temos parceria com alunos da Fiocruz, com a Universidade Federal do Acre e, nos últimos dois anos, temos diversas novidades para a ciência, tanto como espécies novas distribuídas para o Acre, como de espécies novas para o Brasil, espécies que aconteciam somente no Peru e Bolívia e que a gente conseguiu encontrar na estação ecológica”, explica Luan Rocha, biólogo e chefe da unidade de conservação.

A preservação do local só é possível com monitoramento e o desempenho da equipe responsável pelo local. Segundo o chefe da unidade, só é possível desenvolver esses estudos por conta da riqueza da unidade. Leia Também: Natural de Epitaciolândia, seringueiro concorre a prêmio internacional por trabalho com borracha