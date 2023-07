Educação Ambiental: Secretaria de Meio Ambiente promove palestra para militares da Aeronáutica

“Os créditos são provenientes de terras indígenas, unidades de conservação e as demais como as terras não discriminadas. Só se excluem as propriedades privadas. Importante destacar que os esforços para geração dos ativos do Acre são esforços jurisdicionais por uma política pública de valorização dos ativos florestais desenvolvido há mais de 20 anos. Por isso, todo fruto da venda volta para dentro da política e são direcionados para apoio econômico e financeiro aos beneficiários do Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais”, informou o diretor. Veja mais no G1 Acre