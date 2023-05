Agricultores familiares, na região do Juruá, podem ser compensados por preservação ambiental

Mais de 90% das madeireiras do Acre estão com as atividades suspensas após uma ordem do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) – Foto: Paulo Roberto Parente

Após a suspensão das atividades de 16 empresas madeireiras acreanas por conta da Operação “Metaverso”, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, informou que em reunião com o presidente nacional do órgão, Rodrigo Marinho, e com a superintendente no Acre, Melissa Machado, foi informado de que o procedimento de apuração deve ser concluído até a próxima semana.

Segundo Viana, os gestores explicaram que os embargos datavam de 2008, mas que ainda não haviam recebido decisão judicial, o que só ocorreu a partir de 3 de março deste ano, quando a operação foi iniciada em todo país. O presidente da ApexBrasil afirma ainda que a apuração deve ser concluída até a próxima semana.