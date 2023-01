Acre teve quase 33 milhões de árvores derrubadas em 2022, aponta estudo inédito do Monitor PlenaMata

Acre teve quase 33 milhões de árvores derrubadas em 2022, aponta estudo inédito – Foto: Reprodução / Rede Amazônica Acre

Um estudo inédito do Monitor da Floresta do PlenaMata, uma iniciativa do MapBiomas, InfoAmazonia, Natura e Hacklab pelo fim do desmatamento, mostra que o Acre foi o quinto estado da Amazônia Legal que mais teve árvores derrubadas em 2022.

Segundo os dados, fora, foram 32,9 milhões de árvores derrubadas entre janeiro e dezembro do ano passado. O ranking ficou da seguinte forma:

Pará: 197 milhões de árvores

Amazonas: 144,8 milhões de árvores

Mato Grosso: 113,7 milhões de árvores

Rondônia: 70,3 milhões

Acre: 32,9 milhões de árvores

Roraima: 10,9 milhões de árvores

Maranhão: 6 milhões de árvores

Tocantins: 516 mil árvores

Amapá: 380,9 mil árvores

O Monitor da Floresta inclui um contador de árvores derrubadas, que utiliza como base os alertas diários de áreas desmatadas do DETER, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), e multiplica pela quantidade média de árvores estimada pela ciência para cada hectare de floresta na Bacia Amazônica, que é de 565 árvores — número obtido de um amplo estudo realizado por mais de uma centena de cientistas e publicado na revista Science, em 2013.

Como os alertas do Deter são divulgados semana a semana, o contador inclui uma estimativa em tempo real de quantas árvores estão caindo até o presente momento.

Segundo o coordenador-geral do MapBiomas, Tasso Azevedo, o que o contador faz é transformar os dados de desmatamento do Inpe em números de árvores tombadas. “Tudo isso para representar de forma mais concreta o significado da derrubada da floresta. Em vez de falarmos em áreas, abordamos em números de árvores, o que dá um pouco mais de noção do tamanho do desastre”, destaca no site oficial.

“Adote uma árvore”

Através de um simples clique, você pode ajudar a plantar uma árvore e contribuir para a recuperação de áreas degradadas no estado. Para fortalecer o trabalho do projeto Faça Florescer Floresta, a SOS Amazônia fez um site em que as pessoas podem doar uma mudas. É simples, fácil e barato.

Ao entrar na página principal, o internauta escolhe que tipo de árvore ele quer doar e, além disso, tem todas as informações do projeto reunidas em um espaço só. Os valores variam de R$ 12 a R$ 25, dependendo do tipo de muda que o doador deve escolher.

Nesse projeto específico, a SOS Amazônia trabalha a capacitação dessas famílias que vivem nas comunidades rurais. Com apoio, não só técnico, cria-se uma nova forma desse produtor usar sua terra. Cada comunidade escolhida trabalha em cima do seu potencial econômico e então em cada região é plantada a espécie de interesse econômico daquela família de produtores. Do G1 Acre