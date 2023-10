Acre está entre três estados que concentram quase 80% do desmatamento, aponta Imazon

Acre está entre três estados que concentram quase 80% do desmatamento na Amazônia Legal, aponta Imazon – Foto: Arquivo/BP-AC

O Acre foi destaque negativo no levantamento mensal sobre o desmatamento na Amazônia Legal divulgado pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), com dados obtidos via Sistema de Alerta do Desmatamento (SAD). Segundo o boletim, o estado, mesmo tendo uma das menores áreas territoriais entre os nove estados da região, concentrou 19% de toda a devastação no mês de agosto.