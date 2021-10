A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Cruzeiro do Sul está participando da 12ª Conferência Estadual de Assistência Social, que ocorre no Palácio do Comércio em Rio Branco. Com o tema: “Assistência Social: Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social”, o evento visa o fortalecimento de políticas públicas na área. O encontro que terá duração de dois dias, iniciou na terça-feira, 19, e se estendendo até a quarta-feira, 20.

Estiveram presentes os conselhos dos 22 municípios, representantes das organizações civis e membros de representatividade governamental, mantendo a paridade necessária para o bom direcionamento dos serviços.

A secretária de Desenvolvimento Social Delcimar Leite que esteve participando do evento destacou sobre os temas abordados.

“No tocante ao tema abordado, tivemos durante o primeiro dia a exposição da necessidade orçamentária direcionada a necessidade de recursos para manutenção do sistema assistencial, já no segundo dia, está sendo levantado a necessidade da abordagem dos cinco eixos que visam o comprometimento parietal dos entes envolvidos no desenvolvimento social”, frisou ela.

Outra proposta da conferência é avaliar os avanços do plano decenal, vigência 2016 a 2026, e os desafios até o ano de 2026 para o âmbito da política de assistência social.

