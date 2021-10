O motorista de aplicativo Macicley Ferreira, de 23 anos, foi encontrado na madrugada desta quinta-feira (21) após ficar dois dias desaparecido em Rio Branco. Segundo a mãe dele, a professora Marlene da Silva, o rapaz foi deixado amarrado pelos criminosos em um ramal na região do bairro do Amapá.

Marlene disse que foi a polícia que encontrou Ferreira no local. Ele contou à família que foi mantido refém em uma casa de madeira e estava com os olhos vendados e braços amarrados. O rapaz chegou a ser agredido e ameaçado de morte durante os dias que ficou em cativeiro.

Após ser localizado, o motorista foi levado para a sede da Delegacia de Flagrantes (Defla), em Rio Branco, e nesta quinta deve novamente ser ouvido.

Após se mobilizarem e se dividirem em três equipes para fazer buscas, motoristas de aplicativo chegaram a fechar a Ponte Juscelino Kubitschek, no Centro da capital acreana, na noite dessa terça (20), em protesto contra o desaparecimento do colega de trabalho.

“Ele disse que estava em uma casa, com um pano na cabeça e ficou todos esses dias. Eles ficaram com o carro e só deixaram ele com a roupa do corpo mesmo. Está com alguns arranhões e roxos pelo corpo. Ele disse que eles perguntavam se ele era de facção e ele dizia que não e eles falavam que ele iria morrer. Acredito que tenham libertado ele depois do manifesto. Agora estou mais tranquila”, disse a mãe.

A família do rapaz também chegou a fazer buscas por conta própria nos locais onde ele teria passado. A última localização dele estava no bairro Vila Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco, na noite de segunda (18).

Outro caso recente

Na semana passada, um motorista de aplicativo foi sequestrado e mantido refém enquanto os criminosos tentavam passar com o carro dele para a fronteira. Dois dos sequestradores morreram em confronto com a polícia, na BR-317, próximo ao seringal Cachoeira, em Xapuri, no interior do Acre.

O grupo de quatro pessoas sequestrou o motorista em Rio Branco, na noite de terça-feira (12), e seguia com ele em direção à fronteira, quando foi abordado em uma barreira do Grupo Especial de Fronteiras (Gefron).

Na época, o comandante do Gefron, coronel Antônio Teles, disse que o motorista foi acionado por volta das 22h30 e quando as pessoas embarcaram na frente do posto de saúde, levaram a vítima para dentro do Taquari, a agrediram e a levaram para dentro de um ramal. No local, o rapaz foi amordaçado e colocado no porta-malas e os criminosos foram em direção à fronteira.

Após a interceptação do veículo, foi feito o resgate da vítima, recuperação do carro e, após troca de tiros, dois suspeitos foram mortos. Do G1 Acre.

Motoristas usam cartazes e fazem ato em ponte no Centro de Rio Branco — Foto: Arquivo pessoal

