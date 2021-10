Ricardo Moura da Silva, de 42 anos, foi morto com uma facada no peito na noite dessa quarta-feira (20) na rua Capitão Hipólito, bairro Triângulo, na cidade de Tarauacá, interior do Acre. O principal suspeito, José Francisco Silva do Nascimento, de 26, foi preso em flagrante.

Conforme a Polícia Militar, a vítima estava na varanda de casa conversando com Nascimento, que era seu vizinho, e uma mulher. Em determinado momento, o suspeito pediu que a mulher fosse até a cozinha pegar água para ele e de lá, ela escutou o grito da vítima.

Ao voltar para a varanda, a mulher encontrou Silva caído e ensanguentado e o outro vizinho estava com a faca na mão e saiu correndo. A polícia foi acionada e isolou o local para o trabalho da perícia técnica.

O corpo da vítima foi levado para o necrotério do hospital da cidade e as polícias Militar e Civil fizeram buscas pelo suspeito e o encontraram na casa de um parente, na BR-364. À polícia, Nascimento confessou crime.

O delegado da cidade, Valdinei Soares, disse que ainda não ouviu o suspeito preso e que vai formalizar o flagrante. A Polícia Civil informou ainda que nesta quinta-feira (21), outras duas pessoas foram presas suspeitas de serem mandantes do crime. Do G1 Acre.

