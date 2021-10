PMAC – Policiais militares do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) prenderam na noite desta terça-feira, 19, um homem de 21 anos, foragido da justiça. A ação ocorreu durante patrulhamento preventivo no bairro Mocinha Magalhães.

A guarnição avistou o homem em fundada suspeita, o abordou e realizou a busca pessoal. Nada de ilícito foi encontrado com ele, mas, ao fazer a consulta criminal, foi constatado que o abordado estava com dois mandado de prisão em seu desfavor.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia para serem tomadas as demais providências cabíveis ao fato, e, posteriormente, ele será conduzido ao presídio estadual.

O vereador Jurandir Queiroz tem sido uma pedra no sapato do governador Gladson Cameli, no município de Brasileia, isto porque tem mostrado na tribuna da Câmara de vereadores os desmandos do Governo com seus setores existentes na Cidade, como é o caso do Depasa. Em outro momento, o governo anunciou a "grande" obra que seria o Departamento Estadual de Água e Saneamento do Acre (Depasa) de Brasileia, departamento este que sanaria todos os problemas com a falta de água que estava se tornando corriqueira no município.

