Fisiculturista conhecido como “Hulk iraniano” imagem: Reprodução/Instagram

Metrópoles – Sajad Gharibi, fisiculturista conhecido como “Hulk iraniano”, publicou um vídeo incomum em seu Instagram desafiando Martyn Ford, também fisiculturista e lutador de MMA. Para chamar atenção do britânico, ele quebrou um osso de vaca com um soco. “Assine o contrato e vamos lutar”, disse.

Gharibi não é oficialmente um lutador de MMA, mas é conhecido pelo seu físico. Ele ainda não conseguiu patrocinadores para participar de lutas oficiais e já apelou para Dana White, mandatário do UFC, organize um combate entre ele e outro lutador com peso semelhante ao seu.

“Haters vão dizer que isso é montagem. Isso é a vida real do Hulk, não montagem de Hollywood como a vida de Martyn Ford”, escreveu no post. Veja:

