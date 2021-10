O Presidente do Sindicato dos Urbanitários, Marcelo Jucá, foi até a Estação de Tratamento de Água (ETA) Redenção no município de Bujari para conversar com os trabalhadores e registrar a precariedade e o descaso do governo de Gladson Cameli com relação a estação de tratamento de água que abastece a população bujariense.

Uma das demandas mais urgentes do setor que foi debatido na reunião foi a cobrança ao Governo do Estado por mais segurança no local que mesmo sem proporcionar segurança alguma, o Estado tem transformado o setor da ETA em um verdadeiro ferro velho o que tem colocado em risco a vida dos profissionais do setor.

Recentemente, vândalos invadiram o local para sucatear os veículos do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre) que foram colocados no Setor, transformando o local em um verdadeiro ferro velho, o que tem colocado em risco ainda mais a segurança dos trabalhadores.

Veja o Vídeo:

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Vereadora Neiva Badotti solicita do secretário de Ação Social providências sobre as crianças Haitianos que fica na ponte todo os dias pedindo dinheiro, e que o Poder Público proporcione dignidade para essas crianças. Neiva solicita também que seja encaminhado um oficio para a gerente do hospital para saber se chegou algum saco funerário doado pela prefeitura, comprado com o dinheiro do covid, e que solicita que seja agendado novamente a reunião com a secretaria de segurança pública do estado, para se tratar sobre o IML, pois a mais de 20 anos o problema se arrasta e até o momento nada foi resolvido.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe