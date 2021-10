A Desembargadora Eva Evangelista, do Tribunal de Justiça do Acre, recebeu nesta terça, 19, o Procurador-Geral de Cruzeiro do Sul, Dr. Raphael Sanson, e o Controlador Interno do município, Dr. Matheus Lima, para tratar de uma nova edição do Projeto Cidadão para Cruzeiro do Sul.

Com mais de 30 anos de existência, o Projeto Cidadão é uma referência de sucesso dentro e fora do estado do Acre.

“Tivemos uma ótima recepção pelo TJ na pessoa da desembargadora Eva Evangelista, onde apresentamos as demandas de Cruzeiro do Sul, e a sugestão para realização de uma nova edição do Projeto Cidadão. Já houveram duas edições, com expedição de documentos, registro de pessoas civis, contando com a colaboração do cartório de registro de pessoas naturais. Através de parcerias da Prefeitura com MPAC, OAB/AC e Tribunal de Justiça, queremos levar a cidadania efetiva para as localidades mais distantes, diante a dificuldade no deslocamento da zona rural para a zona urbana. Do mesmo modo que tem sido feito com a saúde, queremos levar também os demais serviços como educação, assistência social e apoio jurídico, tudo devidamente acompanhado pelos parceiros do projeto”, disse o Procurador-Geral do município, Raphael Sanson.

A localidade, data e os serviços oferecidos ainda serão divulgados pelo TJ e prefeitura. A proposta é a realização de uma edição do Projeto Cidadão na Vila Santa Luzia.

A desembargadora Eva Evangelista, coordenadora do Projeto Cidadão, exaltou as parcerias e falou da relevância do projeto.

“Depois de um período tão grande de isolamento causado pela pandemia, esse projeto tão grandioso que conta com a cooperação de instituições parceiras, volta para que possamos realizar uma atividade tão indispensável à população”, destacou a Desembargadora.

