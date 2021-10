Folha do Acre – O deputado Neném Almeida usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC) na manhã de quarta-feira (20) para denunciar que há cinco meses o município de Tarauacá está sem aparelho de raio-x na rede pública e que há dois meses não existe anestesista na cidade.

O parlamentar afirmou que tem recebido apelo de vereadores e população daquela cidade para que o governo do Acre tome providências com relação à falta do aparelho de raio-x e médico anestesiologista.

“As pessoas de Tarauacá estão pedindo encarecidamente por estas providências, um aparelho de raio-x e um profissional anestesista”, diz.

Está não é a primeira vez que Neném Almeida reclama da falta de equipamentos médicos em Tarauacá.

