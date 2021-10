Neto Pessôa marca três gols para o Remo sobre o Galvez-AC, na Copa Verde – Foto: Samara Miranda/Ascom Remo

Globo Esporte – Remo e Galvez se enfrentaram na noite desta terça-feira, dia 19, no Baenão, pelas oitavas de final da Copa Verde 2021. Mesmo jogando com time alternativo, o Leão não tomou conhecimento do Imperador e goleou por 9 a 0. A equipe azulina dominou durante os 90 minutos, com atletas pouco utilizados na Série B do Brasileiro aproveitando bem a oportunidade. Destaque para Wallace e Neto Pessôa, que marcaram três gols cada. O zagueiro Edu, estreante no Remo, também deixou o dele. Rafinha e Neto Moura completaram a goleada.

Como fica?

Agora o Remo avança para as quartas de final da competição, onde irá enfrentar o vencedor de Manaus e Porto Velho, que se enfrentam nesta quarta-feira, dia 20, às 16h, na Arena da Amazônia. Já o Galvez-AC encerra a temporada 2021.

Primeiro tempo

O Remo não demorou para abrir o placar. Aos 9 minutos, Neto Pessôa aproveitou passe de Marcos Júnior para marcar o primeiro. Aos 15, o Galvez até chegou perto do empate com Alysson, que desperdiçou duas oportunidades. No mesmo lance, a bola sobrou para João Vitor, que chutou para fora. Já no final do primeiro tempo, Neto Pessôa marcou duas vezes em um espaço de sete minutos.

Segundo tempo

Logo aos 4 minutos, o zagueiro Edu, que estreava no Remo, marcou após cobrança de escanteio de Neto Moura. Aos 20 minutos, Rafinha aproveitou sobra de bola na área e encheu o pé para marcar o quinto do Leão. Seis minutos depois, Wallace cobrou pênalti e marcou. No lance seguinte, o atacante fez novamente. Aos 31, Neto Moura deixou de ser garçom para fazer o dele. Aos 37 minutos, Wallace marcou o terceiro dele na partida. Já nos minutos finais, o Galvez ainda chegou a fazer o de honra, mas Geovani estava em posição de impedimento.

Remo jogou em ritmo de treino, sabendo se aproveitar do frágil Galvez com goleada histórica. Saldo positivo por movimentar elenco e "descobrir" um centroavante pra Série B – Neto Pessoa e mais 10 no domingo. Rafinha e Wallace também foram destaques #geremo #trbaenao — Gustavo Pêna (@_gustavopena) October 20, 2021

