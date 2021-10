Secretário de Fazenda Rômulo Grandidier – Imagem: Reprodução

Conhecido como um dos melhores quadros da política econômica no estado, Rômulo é da confiança do governador Gladson Cameli e do presidente da ALEAC, deputado estadual Nicolau Júnior, ambos do PP.

Segundo assessores próximos de Rômulo, ele sempre teve vontade de entrar na política, inclusive ensaiou ser candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul, mas acabou adiando a ideia e veio assumir um dos cargos mais importantes do governo; a secretaria de fazenda.

De olho no vácuo eleitoral na região do Juruá, Rômulo etá de olho na força do partido a região, que inclusive administra Cruzeiro do Sul, com uma das gestões melhor avaliadas no estado.

Se é apenas ensaio ninguém sabe, mas que o PP busca um nome de peso para disputar uma cadeira de deputado federal na região de Cruzeiro do Sul é fato. Até aqui, sugiram algumas possibilidades, uma delas seria trazer o vice-prefeito de Cruzeiro Henrique Afonso para o PP e ele ser o candidato, ou apostar na renovação com o atual presidente da Câmara de vereadores, Franciney Freitas.

Agora tem essa terceira possibilidade, com Rômulo Grandidier, se colocando como postulante.

