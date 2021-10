PMAC – Militares do Grupo de intervenção rápida e ostensiva (Giro), da Polícia Militar, capturaram um foragido da justiça, na estrada da Sobral, durante a operação Trânsito Seguro.

A ação ocorreu na estrada do Sobral. Durante a operação, a equipe avistou uma motocicleta conduzida por uma mulher, com um homem na garupa. Os militares realizaram a abordagem e não encontraram nada de ilícito.

A equipe policial, então, realizou a consulta nominal e constou, em desfavor do homem, um mandado de prisão em aberto. O envolvido foi encaminhado a delegacia para serem tomadas as providências cabíveis.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Vereadora Neiva Badotti solicita do secretário de Ação Social providências sobre as crianças Haitianos que fica na ponte todo os dias pedindo dinheiro, e que o Poder Público proporcione dignidade para essas crianças. Neiva solicita também que seja encaminhado um oficio para a gerente do hospital para saber se chegou algum saco funerário doado pela prefeitura, comprado com o dinheiro do covid, e que solicita que seja agendado novamente a reunião com a secretaria de segurança pública do estado, para se tratar sobre o IML, pois a mais de 20 anos o problema se arrasta e até o momento nada foi resolvido.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe