PMAC – Dando continuidade ao planejamento estratégico, a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (Bptran), realizou durante o último fim de semana as operações Álcool Zero e Trânsito Seguro. As ações têm por objetivo reduzir o número de acidentes de trânsito e ocorreram em diversas vias urbanas da capital.

Conforme relatório do Bptran, entre sexta-feira, 15, e domingo, 17, a corporação realizou cinco operações, exclusivamente de trânsito, nas quais foram abordados 424 condutores de veículos automotores, resultando em 28 motoristas notificados por dirigir sob influência de álcool, 13 pessoas por dirigir sem possuir habilitação e 89 condutores estavam com alguma outra irregularidade, mas que não os incapacitava a seguirem viagem.

Ainda segundo o relatório, oito veículos foram removidos ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), por estarem em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e três pessoas foram presas em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante.

De acordo com aspirante a oficial da PMAC, Barbosa Cruz, a diferença entre dirigir sob influência de álcool e flagrante de embriaguez é determinada pela quantidade do teor alcoólico constatada pelo bafômetro no organismo do motorista ou por sinais visíveis da embriaguez.

“Flagrante de embriaguez é quando o condutor dirige com teor de álcool a partir de 0,34 mg/l de ar alveolar ou quando o agente de trânsito percebe mais de um sinal de alteração da capacidade psicomotora do motorista”, explica o policial militar do Bptran.

