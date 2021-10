PMAC – Um adolescente de 16 anos foi apreendido com drogas na tarde desta terça-feira, 19, por policiais do Primeiro Batalhão de Polícia Militar (1° BPM). A ação ocorreu durante patrulhamento preventivo no Parque das Palmeiras, na capital.

Os militares flagraram o momento em que o menor fazia a venda de entorpecentes e deram voz de parada. Ele tentou fugir do local, mas devido a eficiência dos agente, o menor de idade acabou detido.

Com ele foram apreendidas 32 trouxinhas de cocaína, 47 tabletes de maconha e quantia de 241 reais. O adolescente recebeu voz de apreensão e foi conduzido à delegacia para serem tomadas as demais providências cabíveis ao caso.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Vereadora Neiva Badotti solicita do secretário de Ação Social providências sobre as crianças Haitianos que fica na ponte todo os dias pedindo dinheiro, e que o Poder Público proporcione dignidade para essas crianças. Neiva solicita também que seja encaminhado um oficio para a gerente do hospital para saber se chegou algum saco funerário doado pela prefeitura, comprado com o dinheiro do covid, e que solicita que seja agendado novamente a reunião com a secretaria de segurança pública do estado, para se tratar sobre o IML, pois a mais de 20 anos o problema se arrasta e até o momento nada foi resolvido.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe