PMAC – Militares do Grupo de intervenção rápida e ostensiva (Giro), da Polícia Militar, lograram êxito em frustrar um roubo, na tarde de terça-feira, 19, no bairro Esperança.

Os militares foram acionados para atender uma ocorrência de roubo, em que indivíduos em posse de arma de fogo roubaram celulares no bairro Manoel Julião.

Os policiais tiveram acesso ao monitoramento do rastreador do veículo, que era alugado, e seguiram as coordenadas, avistando e interceptando o carro no bairro Esperança, Rua 7 de setembro, onde foi realizada a abordagem.

Após busca pessoal foi encontrado com os envolvidos um simulacro de arma de fogo (réplica de arma), uma arma de fabricação caseira (calibre.36), três trouxinhas de substância aparentando ser cocaína e os pertences subtraídos das vítimas (celulares e mochilas).

Os militares encaminharam os envolvidos a delegacia, juntamente com todo material apreendido na ocorrência, para que fossem tomadas as providências cabíveis.

