Rodada no Florestão começa às 14h40 — Foto: Francisco Dandão/Arquivo pessoal

As duas partidas da primeira rodada do Campeonato Acreano de Futebol Sub-15, que seriam disputadas na tarde do último sábado (16), no estádio Florestão, em Rio Branco, e foram canceladas por causa da chuva, serão realizadas nesta quarta-feira (20), no mesmo local.

A partir das 14h40, o Atlético-AC enfrenta o Rio Branco-AC. Em seguida, às 16h, o Vasco-AC encara a Escolinha Cidade do Povo.

Com a mudança forçada das partidas que completariam a primeira rodada, o departamento de competições da Federação de Futebol do Acre (FFAC) foi obrigado a modificar a tabela da competição. Nova tabela Acreano Sub-15 2021 — Foto: Divulgação/FFAC E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Vereadora Neiva Badotti solicitação do secretário de Ação Social providências sobre as crianças Haitianos que fica na ponte todo os dias solicitados, e que o Poder Público proporcione dignidade para crianças. Neiva solicitação também que seja encaminhado um ofício para um gerente do hospital para saber se chegou algum saco funerário doado pela prefeitura, comprado com o dinheiro do covid, e que solicite que seja agendado novamente a reunião com a secretaria de segurança do estado pública, para se tratar sobre o IML, pois a mais de 20 anos o problema se arrasta e até o momento nada foi resolvido.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notíci as

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias , seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos , seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notíci as , seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Notícias , seja membro e compartilhe