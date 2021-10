Em pronunciamento na Câmara dos Deputados, Leo de Brito (PT) foi categórico ao declarar que espera punição aos indiciados pelo relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, realizada pelo Senado e apresentado nesta quarta-feira, 20.

“Os responsáveis por esse ‘morticínio’ devem pagar por isso e espero que esse relatório seja aprovado pelos senadores, seja encaminhado para as autoridades e essas pessoas, entre eles o presidente Jair Bolsonaro, sejam de fato punidos e presos”, disse.

O parlamentar classifica esta quarta-feira como um dia histórico, tendo em vista que o documento final resultante do trabalho da Comissão apresentou o indiciamento de 65 pessoas e duas empresas. Além do presidente da República Jair Bolsonaro, estão entre os indicados os três filhos de Bolsonaro: Flávio, Eduardo e Carlos; seis ministros e ex-ministros, dentre eles, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

“Jair Bolsonaro foi indiciado em nove crimes. Nós estamos falando do crime epidemia com resultado morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, crime de irresponsabilidade por violação de direito social. Mas, principalmente, os crimes contra a humanidade. Bolsonaro está sendo indiciado por crimes contra a humanidade: extermínio, perseguição e atos desumanos. É muito importante a resposta que esse congresso está dando tamanha a falta de sensibilidade que levou a morte de 604 mil pessoas”, afirmou.

Para Leo de Brito, o presidente da Comissão, Omar Aziz (PSD-AM); o relator, Renan Calheiros (MDB-AL) e outros senadores que fizeram parte da CPI, realizam um trabalho com cautela. Ele aproveitou o discurso em plenário para se solidarizar com as mais de 604 mil vítimas da Covid-19 e seus familiares e amigos.

“Esse relatório deve ser encaminhado a Procuradoria-Geral da República, Ministério Público nos Estados e também ao Tribunal de Contas da União em razão dos gastos que foram feitos de maneira irregular, nessa gestão omissa, nessa péssima gestão que o governo federal teve durante essa pandemia”, declarou.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Vereadora Neiva Badotti solicita do secretário de Ação Social providências sobre as crianças Haitianos que fica na ponte todo os dias pedindo dinheiro, e que o Poder Público proporcione dignidade para essas crianças. Neiva solicita também que seja encaminhado um oficio para a gerente do hospital para saber se chegou algum saco funerário doado pela prefeitura, comprado com o dinheiro do covid, e que solicita que seja agendado novamente a reunião com a secretaria de segurança pública do estado, para se tratar sobre o IML, pois a mais de 20 anos o problema se arrasta e até o momento nada foi resolvido.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe