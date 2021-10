Nessa quarta-feira (20/10), a Deputada Federal Mara Rocha aprovou os Requerimentos 115 e 116/2021, solicitando reunião presencial da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados com representantes do Assentamento Nova Baixa Verde, situado entre Rio Branco e Senador Guiomard, e do Projeto de Assentamento Agroextrativista São Luiz Remanso, em Capixaba, no Acre.

As reuniões ocorrerão com a participação de membros da Comissão, do ICMBio, do IBAMA, do INCRA, da Secretaria de Assuntos Fundiários do MAPA, do IMAC, Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado do Acre, da SEPA, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Acre, das Secretarias Municipais de Meio Ambiente das Prefeituras de Rio Branco e de Senador Guiomard, das Secretarias Municipais de Agricultura das Prefeituras de Rio Branco e de Senador Guiomard, e do Batalhão de Polícia Florestal do Estado do Acre, No assentamento da Nova Baixa Verde, o tema será as invasões que ocorrem naquela Comunidade.

No Projeto de Assentamento Agroextrativista São Luiz Remanso, o tema será o Plano de Uso aplicado lá, e contará com a presença do ICMBio, IBAMA, INCRA, Secretaria de Assuntos Fundiários do MAPA, IMAC, do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Estado do Acre, SEPA, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Acre, das Secretarias Municipais de Meio Ambiente das Prefeituras de Capixaba e de Xapuri, e das Secretarias Municipais de Agricultura das Prefeituras de Capixaba e Xapuri.

“Minha intenção é promover uma discussão, em alto nível, com todas as autoridades, parlamentares da Comissão de Agricultura e assentados, de forma franca, aqui, nos assentamentos. Dando a oportunidade para que nossos pequenos produtores possam ter voz para discutir seu futuro. Conseguir trazer membros da Comissão para dentro dos Projetos de Assentamento é algo novo e, segundo a Presidente Aline Sleutjes, a CAPADR irá definir o calendário o mais rápido possível”, afirmou Mara Rocha.

