Hamilton Barreto usou um perfil de rede social, para relatar o transtorno que passou ao pedir 2,5 (dois litros e meio), a bomba cobrou 3,300 (três litros e trezentas gramas). A gerência alegou problemas com a queda de energia.

Em uma postagem bem longa e cheia de detalhes, o Cruzeirense Hamilton Barreto relatou o problema enfrentado em um posto de gasolina do bairro João Alves em Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do estado do Acre. Segundo o mesmo, ele chegou com um galão que caberia apenas 2,5 dois litros e meio de gasolina, mas quando foi pagar, a bomba apresentava um valor que seria de quase três litros e meio.

No texto ele diz que contestou e chamou a gerência para falar do ocorrido que ela tentou justificar alegado que com a queda de energia, as bombas costumavam apresentar problemas. Nos comentários da postagem, Hamilton afirma que foi ressarcido. Mas em diversos comentários outras pessoas não se conformaram com o desfecho e alegam que só resolveram porque ele percebeu a possível fraude.

Acompanhe na integra, o relato feito pelo condutor em sua página de rede social;

Meus amigos venho por meio desta mídia social compartilhar algo que aconteceu comigo para trazer um alerta a todos!

Nesta terça-feira 19 precisei comprar gasolina e fui em um determinado posto aqui no bairro João Alves levando um galãozinho com a capacidade de 2,5 litros, então o frentista abasteceu o galão e no marcador da máquina de combustível deu 3,31litros que deu 24,01$ a pagar, e eu paguei. Depois pensei e voltei no posto e questionei. Como que eu paguei 24,01$ por 3,31 litros de gasolina se o galão que eu trouxe só tem capacidade para 2,5 litros? A gerente tentou argumentar…mais aí fomos medir na bomba e quando medimos infelizmente estava bem abaixo do que deveria ser. 2,5 litros de gasolina ao preço que eles vendem lá 7,25$ daria 18,12$ ou seja 5,88$ a mais em cima do valor que de fato eu comprei. Isso em gasolina daria mais de 811ml de gasolina, quase um litro roubado. Por aí você que abastece de 50$ a 100$ ou mais que isso faça suas contas e veja o quanto você pode estar sendo roubado. A gerente alegou que foi feita a medição a uma semana, e eu vi realmente quando fizeram isso, porém segundo ela com as quedas de energia as máquinas as vezes acabam se descontrolando e infelizmente acontece isso.

Mais a pergunta é; a quanto tempo isso não vem acontecendo sem que ninguém tome providência? A conta sempre cai no bolso do consumidor. Já não basta pagarmos um preço absurdo no valor do combustível e ainda somos roubados assim? Não estou acusando ninguém, até porque o frentista não tem culpa isso é com a gerente, mais a gerente também não tem culpa pois foi um problema na máquina, mais a máquina também não tem culpa, pois foi por conta da queda de energia, mais a queda de energia se deu por conta disso ou daquilo e assim vai seguindo, sem fiscalização, sem ninguém questionar, ninguém toma providências, e conta caindo no bolso do cidadão de bem.

“Bom por via das dúvidas leve sempre seu galãozinho de casa quando for abastecer, ou exija o medidor que é direito seu”, finalizou Hamilton.

Em Cruzeiro do Sul, o PROCON já está instalado, mas vem recebendo diversas críticas da sociedade, por até aqui, não ter feito ainda ações de impacto na defesa dos direitos do consumidor.

Nosso espaço fica aberto caso administração do referido posto, queira se manifestar e justificar o problema ocorrido.

