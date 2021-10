A vereadora Neiva Badotti usou a tribuna durante a sessão desta terça-feira para desmistificar alguns boatos que giram em torno do Inquérito da Policia Federal que investiga um possível desvio de recurso público na Prefeitura de Brasileia onde um dos envolvidos trata-se do irmão da prefeita Fernanda, Tadeu Hassem.

De acordo com a parlamentar, este processo que se originou através de denúncias e que a Polícia Federal deu início ao inquérito e não por disse e me disse, o fato é que neste mesmo inquérito consta muitas divergência de informações repassadas pela prefeitura que necessitam de maior esclarecimentos. Ao passar para o Ministério Público, o processo segue em segredo de justiça.

“Eu quero chamar a atenção dos senhores vereadores e da população, nós temos aprovado muito recurso para o município de Brasileia, nós não estamos recebendo a prestação de contas de um centavo e quando o vereador Leomar diz que é uma gestão que está sob suspeita aqui está a prova, que realmente está sob suspeita, e quem está dizendo não sou eu, quem denunciou não fui eu, quem está dizendo é a Policia Federal. Se são inocentou ou não, também não é eu que vou dizer, mas é uma administração que está sob suspeita”, enfatizou.

Neiva Destacou ainda que ao tomar conhecimento deste processo e quando se pede mais 30% sobre o Orçamento é preocupante. Badotti afirma ainda que se trata de muito dinheiro em questão.

“Chega da população de Brasileia ser lesada!! Desde já eu peço que a população acompanhe mais as sessões que acompanhe o que vem acontecendo do município e principalmente que acompanhe o valor do Orçamento e a votação para tal realizada por este Poder, porque as coisas não vão bem no nosso município. Será que este processo está em segredo de justiça devido uma ligação da senhora prefeita ao governador? Eu acredito que não, pois o que prevalece é a minha confiança na justiça”, concluiu.

