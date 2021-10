Vereador Diojino denuncia suposto favorecimento financeiro por parte do Prefeito Sérgio Lopes a servidor de Epitaciolândia.

O Vereador Diojino Guimarães voltou a fazer sérias críticas ao prefeito do Município de Epitaciolândia e “sua gestão”. A princípio, o parlamentar afirmou que desde que assumiu a prefeitura, Sérgio Lopes, vem realizando pagamentos suspeitos a um servidor de carreira do município, onde em janeiro iniciaram-se esses pagamentos e seguiu pelo demais meses.

Consta no Portal da Transparência da Prefeitura que o servidor Marcelo Rodrigues Galvão tem realizado prestação de serviços para a prefeitura, mesmo sendo servidor da mesma onde cumpre 40 horas semanais de trabalho, enquanto servidor recebe um salário mínimo de R$1.100,00 e como prestador de serviço recebe mais que o dobro onde os valores oscilam entre R$ 2.510 a R$ 3.774,68 inclusive teve mês que Sérgio Lopes realizou dois pagamentos para este cidadão.

Diante das informações contidas no Portal da Transparência, onde o servidor já recebeu o Valor total de R$ 24.164,76, o questionamento do vereador Diojino é que serviços são estes que estão sendo prestados e em que horário estão sendo feitos, haja vista, que o servidor Marcelo trabalha de segunda há sexta na prefeitura e por ser uma situação suspeita, o vereador afirmou que irá levar o caso ao Ministério Público para as devidas investigações.

Guimarães acrescentou ainda que Sérgio Lopes, por ter caído de paraquedas, não está nenhum pouco preocupado com o desenvolvimento de Epitaciolândia e que está saqueando o município, pois para ele o que vale mesmo é festa para que ele possa aparecer, mas nos dias comuns se isola em seu gabinete sem ao menos cumprimentar um morador.

Veja o Vídeo:

Veja o Vídeo:

